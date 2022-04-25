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TEATOP柚子系「Q凍柚綠」第2杯5折　玩IG濾鏡幾分折幾元！麻古茶坊鳳梨新品開賣

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／品牌提供
圖／品牌提供

勞動節手搖首波優惠來襲！連鎖飲料店「TEA TOP第一味」即日起打造柚子系列「Q凍柚綠」，配合連假推出限時「第二杯半價」，5月加碼玩IG濾鏡幾分折幾元及贈送一年份高山青，讓手搖控初夏爽喝好茶；「麻古茶坊」則最新帶著閃亮視覺的「梅好旺萊」登場，以鳳梨混搭蜂蜜、話梅汁，挑戰沁涼新滋味。

TEA TOP

「108柚香」售價55元；「Q凍柚綠」北部售價65元，中南部60元。圖／TEA TOP提供
「108柚香」售價55元；「Q凍柚綠」北部售價65元，中南部60元。圖／TEA TOP提供

TEA TOP第一味5月主打「柚子系列」，除了喝得到ITQI三星榮譽的冠軍茶湯「108茶王」的「108柚香」，全新「Q凍柚綠」以茉香綠茶調入蜜柚醬，加上每日限量自製的綠茶凍，每口都有香醇尾韻齒頰留香。為歡慶新品上市，即日起至4/29只要購買「Q凍柚綠」，享嘗鮮價北部60元、中南部55元，每杯比原價現省5元；4/30起至5/2則有勞動節福利，活動期間到店購買兩款新品，即享第二杯5折，等於一杯45元喝得到更划算。

TEA TOP推出IG濾鏡遊戲，參與可享折價還能抽獎。圖／TEA TOP提供
TEA TOP推出IG濾鏡遊戲，參與可享折價還能抽獎。圖／TEA TOP提供

不僅如此，5/6至5/31品牌還推出IG濾鏡活動，只要打開手機參與小遊戲，玩幾分即現折幾元，最高可折10元，每日限使用一次。而純茶愛好者還有好消息，只要參與遊戲即可符合抽獎資格，除了各款好禮，最大獎更是長達365天的高山青茶，天天都能來一杯免費好茶，大家一起期待成為當選13000元好康的幸運兒吧！

麻古茶坊「梅好旺萊」4/28上市

梅好旺萊南部售價65元，中、北部售價75元。圖／麻古茶坊提供
梅好旺萊南部售價65元，中、北部售價75元。圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊4月下旬新推視覺鮮明的「梅好旺萊」，嚴選飽滿多汁、糖酸比高的台灣在地鳳梨果肉，搭配蜜糖打成冰沙，加上提味的蜂蜜與鹹香話梅汁，酸甜鹹香流淌味蕾。而每杯也加入了Q彈配料「寒天」與招牌綠茶凍，吃起來還能感受淡淡茶香，豐富滋味超療癒，4/28全台上市，配著好兆頭的取名「梅好旺萊」讓大家喝手搖累積好運。

梅好旺萊南部售價65元，中、北部售價75元。圖／麻古茶坊提供
梅好旺萊南部售價65元，中、北部售價75元。圖／麻古茶坊提供

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