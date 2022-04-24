全聯「Zero零糖可可冰棒」減肥福音！編輯私房推薦8大新冰，Ghana三層巧克力雪糕濃郁脆口

天氣近期回溫，趁著初夏體感溫度，編輯今天特別掏出私房清單，跟大家開箱、分享8大引進自韓國Lotte樂天品牌的韓系冰淇淋，一律在全聯便利中心就能買到。不論是新登場的「Zero零糖可可冰棒」、升級增量的三層濃郁級「Ghana巧克力雪糕」，還是低卡又平價的TICO一口冰或Pepero雪糕，各種風味、甜度、價格讓大家一篇搞定！

Ghana可可脆皮冰棒ZERO：單支35元（減醣人福音）

圖／編輯葉穎樂攝

台灣全聯冰櫃近期出現Lotte「Zero零糖Ghana可可脆皮冰棒」，這款零糖甜食實際為韓國2022年因應疫情，針對更加重視健康的民眾，新推的無添加糖系列新品。雖然脆皮仍稍有甜度，並非完全無糖，但內層雪糕為零糖巧克力風味，整體吃起來非常順口，一吃上癮，即便是減醣中的民眾也能滿足想吃甜點的慾望，身為冰品控的編輯實際也回購了兩次，屬於個人新寵！

Ghana巧克力風味雪糕：單支35元（巧克力控必收）

圖／編輯葉穎樂攝

另一款Lotte「Ghana巧克力風味雪糕」與7-11獨賣、號稱「雪糕界愛馬仕」的「Ghana巧克力脆皮雪糕」神似，惟這款沒有榛果顆粒口感的外皮，而是比較純粹的巧克力雪糕。但特別的是三層口感，可可雪糕加上Ghana巧克力及巧克力餅脆片，營造出濃郁級的享受，新品還免費增量10ml，巧克力控必收！

雙層草莓夾心冰棒：單支39元（甜度美度兼具）

圖／編輯葉穎樂攝

Lotte「雙層草莓夾心冰棒」擁有夢幻視覺，粉嫩的外皮包覆著草莓風味的義式冰淇淋，一咬下去甜蜜滋味流淌淡淡酸味，整體滋味螞蟻人一定會愛。

三款Pepero巧克力脆皮冰棒：單支29元（杏仁>花生>Crunky）

圖／編輯葉穎樂攝

而從巧克力棒變身「Pepero巧克力脆皮冰棒」的冰淇淋，因神還原的造型去年甫一登場吸引打卡潮。綠色包裝的「杏仁巧克力脆皮」、紅色「花生巧克力脆皮」後來屬於常駐型冰款，在超商也有機會買得到。

圖／編輯葉穎樂攝

而相對最新的為「Crunky巧克力脆皮雪糕」，這款外層包覆的是穀物脆餅粒，有別於前兩款的脆口感，編輯認為咬起來會以為是受潮的餅乾，但脆皮內的香草冰淇淋綿密療癒，頗為加分，可以試試嚐鮮，但喜愛口感的人可選擇去年首發的經典兩款。

三款TICO脆皮雪糕：一盒15入168元（黑巧克力>巧克力>草莓）

圖／編輯葉穎樂攝

全聯超難買的「TICO脆皮雪糕」共有3款口味，今年首賣的「TICO草莓雪糕」在草莓季時期登場，從內到外的粉色外觀更是讓人少女心爆發，吸引許多美食部落客開箱，開賣熱潮時一盒難求。編輯之前實際品嘗後，認為草莓口味雪糕美度爆表，但甜度相對過高，若嘴饞開吃可能需要喝很多水，不過螞蟻人可能接受度就更高啦！

圖／編輯葉穎樂攝

至於經典的巧克力款與黑巧克力則都吃得到香草冰淇淋，外包裝的小標語其實與幸運餅乾有異曲同工之妙，讓人可以會心一笑，三款中編輯激推黑巧克力，甜度偏低，即便晚間想吃甜點也不會覺得負擔。

圖／編輯葉穎樂攝

三款皆為168元15入，只要11元即可吃到美味冰品，而獨立包裝的一口冰的尺寸便於食用，卡路里也偏低，今年已陸續回歸，趁著還上市時趕快手刀囤貨一波。

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