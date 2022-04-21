吃得到茂谷柑果粒！niko日香「柑檸美肌生吐司」清爽上市　限時特價到月底

知名網紅「阿翰Po影片」日前於網路發表「算命師影片」獲得網路上極大迴響，點閱率再攀歷史新高，不只名人陳意涵模仿得惟妙惟肖，各大品牌粉絲專頁也紛紛搭上這波時事話題，尤其影片中發揮創意所使用的「九天玄女」與爆米花梗更引起許多網友的討論。這回UDN小編也不例外，特地整理台灣五大爆米花品牌，一起來瞧瞧「九天玄女爆米花」的威力吧！

2022-04-21 10:30