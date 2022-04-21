吃得到茂谷柑果粒！niko日香「柑檸美肌生吐司」清爽上市 限時特價到月底
生吐司愛好者初夏新品必衝！niko bakery日香高級吐司專門店繼絕美「雙色草莓生吐司」，全新推出清爽派「柑檸美肌生吐司」，還吃得到貨真價實的茂谷柑果粒，讓大家感受酸甜滋味，截至4月30日獨享特價180元別錯過。
日香生吐司「柑檸美肌生吐司」主打將麵團拌入少許檸檬皮丁，碰撞出淡淡檸檬清香，再加入新鮮檸檬醬與多汁的茂谷柑。剛出爐的吐司不論手撕還是切開都能感受柔軟的麵包體，有了檸檬醬與茂谷柑顆粒提味，強調清涼系列的夏季風味。即日起至要至全台門市或快閃櫃，原價200元的新品享180元嘗鮮價。
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