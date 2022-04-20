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4／22「世界地球日」5大環保優惠！手搖50元爽爽貓環保杯套餐、星巴克「免費升級」燕麥奶

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、TEATOP提供、迷客夏提供、MUJI提供、7-ELEVEN提供
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、TEATOP提供、迷客夏提供、MUJI提供、7-ELEVEN提供

一年一度的「世界地球日」即將於4/22登場，許多品牌為了響應此代表性環保節日，也紛紛主推植物性新品及限時好康。今天為大家盤點5大人氣品牌的活動，包含星巴克燕麥奶免費升級、TEA TOP環保杯套餐50元特價、迷客夏環保吸管免費送、7-11綠色消費優惠以及無印良品請喝豆奶等，邀大家用省錢方式響應環保。

TEA TOP

TEA TOP 2020年推出可重複使用的寶島瓶，憑瓶身點購XL折10元、L杯折2元，M杯折1元，當時迴響熱烈，如今最新打造爽爽貓聯名第一瓶套餐。圖／TEA TOP提供
TEA TOP 2020年推出可重複使用的寶島瓶，憑瓶身點購XL折10元、L杯折2元，M杯折1元，當時迴響熱烈，如今最新打造爽爽貓聯名第一瓶套餐。圖／TEA TOP提供

「TEA TOP第一味」手搖飲攜手人氣插畫角色爽爽貓，推出限定造型環保杯，搭配原茶系列的「第一瓶套餐」只要50元銅板價，高山青、108茶王、日月潭紅茶一律適用，購買其他口味飲品則可用39元加購。這款獨家霧面瓶身採爽爽貓立體浮雕設計，加上品牌色系的藍橘撞色杯蓋和貼紙，可愛指數爆表，容量達700ml，內蓋耐熱到60度、外蓋耐熱到95度，4/22世界地球日當天正式開賣，截至5/31，數量有限售完為止。

迷客夏

迷客夏與nubo 藍鯨吸管合作，設計專屬品牌色的環保吸管。圖／迷客夏提供
迷客夏與nubo 藍鯨吸管合作，設計專屬品牌色的環保吸管。圖／迷客夏提供

迷客夏即日起推出nubo藍鯨聯名環保吸管，只要消費滿120元即可累積點數，集滿12點免費帶回家，活動期間購買任一飲品也可以250元加購，質感環保吸管時尚便攜，手搖控必備。

星巴克

活動期間點購任一含奶飲料，即可不加價升級成燕麥奶。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
活動期間點購任一含奶飲料，即可不加價升級成燕麥奶。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

為迎接星巴克GMoG(Global Month of Good)全球善心月，品牌除了有持續實施中的7折珍食計畫，4/22至4/24當天到店點購任一含奶飲料，也可不加價免費升級為燕麥奶。而4/22起至4/30若以原價點購任一飲料也可累積電子章1點，集滿4點可獲得Reusable Cup乙個，活動可累贈，贈完為止，兌換期限至5/7。

7-11

7-ELEVEN即日開賣聯名OATLY的「燕麥奶蔬食海鮮焗飯」、「CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日開賣聯名OATLY的「燕麥奶蔬食海鮮焗飯」、「CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶」。圖／7-ELEVEN提供

7-11配合「世界地球日」推出綠色消費計畫，其中飲品相關好康有即日起至4/22，只要自帶杯購買CITY全系列飲品，即可現折7元。而透過OPEN POINT APP「行動隨時取」，4/22至4/24期間也有CITY系列指定飲品限時優惠，包括特大杯美式咖啡、熱中杯卡布奇諾、精品拿鐵、現萃茶英式紅茶「買8送4」，購買後可兌換至6/30，使用自帶杯再享現折3元優惠。

MUJI無印良品

無印良品推出玻璃回收服務。圖／MUJI無印良品提供
無印良品推出玻璃回收服務。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品最新宣布，即日起至5/8只要帶著已清洗的可回收玻璃瓶罐，至全台無印良品門市，參與「玻璃回收活動」，就贈送台灣產豆奶一瓶，邀民眾一起響應世界地球日。

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