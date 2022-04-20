4／22「世界地球日」5大環保優惠！手搖50元爽爽貓環保杯套餐、星巴克「免費升級」燕麥奶
一年一度的「世界地球日」即將於4/22登場，許多品牌為了響應此代表性環保節日，也紛紛主推植物性新品及限時好康。今天為大家盤點5大人氣品牌的活動，包含星巴克燕麥奶免費升級、TEA TOP環保杯套餐50元特價、迷客夏環保吸管免費送、7-11綠色消費優惠以及無印良品請喝豆奶等，邀大家用省錢方式響應環保。
TEA TOP
「TEA TOP第一味」手搖飲攜手人氣插畫角色爽爽貓，推出限定造型環保杯，搭配原茶系列的「第一瓶套餐」只要50元銅板價，高山青、108茶王、日月潭紅茶一律適用，購買其他口味飲品則可用39元加購。這款獨家霧面瓶身採爽爽貓立體浮雕設計，加上品牌色系的藍橘撞色杯蓋和貼紙，可愛指數爆表，容量達700ml，內蓋耐熱到60度、外蓋耐熱到95度，4/22世界地球日當天正式開賣，截至5/31，數量有限售完為止。
迷客夏
迷客夏即日起推出nubo藍鯨聯名環保吸管，只要消費滿120元即可累積點數，集滿12點免費帶回家，活動期間購買任一飲品也可以250元加購，質感環保吸管時尚便攜，手搖控必備。
星巴克
為迎接星巴克GMoG(Global Month of Good)全球善心月，品牌除了有持續實施中的7折珍食計畫，4/22至4/24當天到店點購任一含奶飲料，也可不加價免費升級為燕麥奶。而4/22起至4/30若以原價點購任一飲料也可累積電子章1點，集滿4點可獲得Reusable Cup乙個，活動可累贈，贈完為止，兌換期限至5/7。
7-11
7-11配合「世界地球日」推出綠色消費計畫，其中飲品相關好康有即日起至4/22，只要自帶杯購買CITY全系列飲品，即可現折7元。而透過OPEN POINT APP「行動隨時取」，4/22至4/24期間也有CITY系列指定飲品限時優惠，包括特大杯美式咖啡、熱中杯卡布奇諾、精品拿鐵、現萃茶英式紅茶「買8送4」，購買後可兌換至6/30，使用自帶杯再享現折3元優惠。
MUJI無印良品
MUJI無印良品最新宣布，即日起至5/8只要帶著已清洗的可回收玻璃瓶罐，至全台無印良品門市，參與「玻璃回收活動」，就贈送台灣產豆奶一瓶，邀民眾一起響應世界地球日。
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