頂級飯店「母親節蛋糕5選」！早鳥8折、典雅復古造型、尊寵女王還加贈護手霜

5月8日就是母親節了，各大飯店業者趁勢推出母親節蛋糕吸引顧客消費，從經典巧克力蛋糕再到創意水果蛋糕等統統都有，UDN小編特地整理北部五家頂級飯店推出的母親節蛋糕，快一起瞧瞧早鳥優惠吧！

台北國賓大飯店

台北國賓大飯店旗下國賓麵包房推出「伯爵巧克力蛋糕」（售價1,280元）與「藍莓檸檬鮮奶油蛋糕」（售價1,380元）兩種口味應戰母親節市場，尤其藍莓檸檬鮮奶油蛋糕，選用特選德國優格、澳洲乳酪調製的優格檸檬乳酪醬與自製藍莓醬和新鮮藍莓，酸甜多層次口感真的很好吃。現在4月28日前訂購可享9折早鳥優惠喔。

官網：台北國賓大飯店

圖／台北國賓大飯店官網

圖／台北國賓大飯店官網

JR東日本大飯店-台北

JR東日本大飯店-台北為了母親節推出日式口感的蛋糕，分別有「純白心意」與「溫馨慈愛」兩款，像是純白心意以外層紫蘇荔枝慕斯與紅桃紅寶石慕斯的華麗外衣，包裹著香草蘋果和白桃熬煮成的香甜內餡，再以藍莓花草茶巧克力脆餅作為底層，絕對是是藍莓控必吃；另溫馨慈愛則以鳳梨、草莓、覆盆子、藍莓等各式水果結合酥脆派皮打造而成，清爽可口。現在即日起開始訂購，最早4月25日可開始取貨，販售至5月31日喔。

官網：JR東日本大飯店-台北

圖／JR東日本大飯店-台北官網

圖／JR東日本大飯店-台北官網

台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店搶攻母親節結合「復古台劇熱潮」推出華麗復古風造型蛋糕，強調以台灣精品茶融合時令鮮果的花果茶慕斯為主體，搭配手工熬製果醬與茶香奶餡，外觀以做工細緻的巧克力噴砂工藝、點綴巧克力蝴蝶與花朵，重溫80年代的典雅復古造型，包含「馨香綻放」6吋1,290元、「繽紛馨意」3.5吋320元與「紅馨芭樂」茉莉花茶塔199元。4月30日前預付可享9折早鳥優惠，美饌卡會員享8.8折優惠，需於提領日前三日預訂。

官網：台北喜來登大飯店

圖／台北喜來登大飯店官網

圖／台北喜來登大飯店官網

台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店因應母親節推出「尊寵女王」蛋糕早鳥優惠，只要4月24日前預購付款享9折優惠，另外預購日期從即日起至5月5日。此次則由台北寒舍艾美酒店巧克光廊推出「鳳梨焦糖奧莉茲蛋糕（880元/6吋）」與「草莓伯爵蛋糕（580元/4吋）」兩種，像是鳳梨焦糖奧莉茲蛋糕，內餡選用Valrhona法芙娜奧莉茲巧克力製成的慕斯，巧妙選用鳳梨和香草莢一同熬煮而成的果餡搭配，酸甜與慕斯口感層次豐富，非常好吃。現在只要訂購上述兩款蛋糕，即贈一條Mathilde M.法國瑪恩「瑪麗安東妮 絲柔香氛護手霜30ml」一份，數量有限把握機會囉。

官網：台北寒舍艾美酒店

圖／台北寒舍艾美酒店官網

誠品行旅

誠品行旅今年以「月映蓮心」為題推出限量母親節蛋糕，採用清爽無負擔的紅茶南瓜慕斯為主體，底層加入紅玉紅茶海綿蛋糕，增添紅茶的悠悠香氣，內餡融入鷹嘴豆泥、蓮子泥，與主體紅茶南瓜慕斯相互呼應，整體口感更溫潤滑順，最後還會加上白蘭地熬煮的焦糖蘋果與胡核桃果碎增加口感。現在六寸要1,280元，誠品會員獨享85折，4月20日前預訂再享早鳥優惠8折快衝！

官網：誠品行旅

圖／誠品行旅官網

圖／誠品行旅官網

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