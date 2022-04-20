6大人氣品牌「母親節蛋糕」寵媽優惠！星巴克.85度C早鳥85折 「膠原蛋白美顏蛋糕」再送百元

年度重要節日母親節即將來臨，各大業者陸續祭出專屬優惠搶客，而慶祝活動當然少不了最具儀式感的蛋糕。今天為大家盤點6大知名品牌的「母親節蛋糕」好康，絕美顏值和味道是基本，另有早鳥優惠回饋、親送到府等，趕快筆記起來超前部署免煩惱。

唐緹

圖／唐緹提供

號稱「DIY蛋糕始祖」美譽的唐緹打造五星級母親節蛋糕，首創加入膠原蛋白的美顏蛋糕「星夜女王」、「莓果花園」，在蛋糕上加入日本NO.1活性高、易分解膠原蛋白粉，搭配絢麗設計打造藝術級蛋糕。檔期同步推出紫芋森林、幸福水菓，價格780元起。而截至5/2要在線上官網購買母親節蛋糕，即可獲得100元購物金，再加贈愛心蠟燭一支。

門市預購方面，5/2前會員可抵80元電子券，非會員預購享95折優惠；4/23若加入會員則不限線上線下，都可參與Dyson吸塵器抽獎。

Funsiamo

圖／Funsiamo提供

玩美體驗品牌Funsiamo今年新推「Funsiamo Delight」親送到府服務，配合母親節祭出2款限定絕美蛋糕，強調最天然的法式巧克力蛋糕「玫瑰皇后」嚴選可可莊園等級巧克力、法國頂級藍絲可奶油及日本麵粉，內層則以酸甜的覆盆子、荔枝及玫瑰內餡交錯。

即日起預訂玫瑰皇后，除了專人直送到家，原價1905元享專屬優惠價1680元，另贈三重奏超值禮包，內含高質感不鏽鋼蛋糕刀、五入叉盤組及精美代寫卡片。另有開放門市體驗烘焙手作課程的「露西亞之心」，一家人攜手製作母親節限定玫瑰莓果鏡面蛋糕更甜蜜。

一禾堂

圖／一禾堂提供

一禾堂以芋頭和地瓜為主角，「芋泥乃凍旦糕」強調職人手工自製台中大甲芋泥餡，搭配香草香緹與滑嫩豆乳奶凍芋泥，變身夢幻視覺的品項。另一款純素版「地瓜巴斯克」則以檸檬清香的純植物乳酪為基地，採用57號地瓜製成內餡，主打無精製糖、無麩質、高蛋白及纖維，讓母親吃得更健康。截至4/30完成預購每款現折100元，地瓜巴斯克650元、芋泥乃凍旦糕880元入手。

路易莎

圖／路易莎提供

連鎖咖啡品牌路易莎相較其他款不走華麗外觀路線，嚴選法國頂級Kiri乳酪製作6吋「法式頂級輕乳酪焦糖布丁蛋糕」，第二層特別添加義大利75年巧克力領導品牌ICAM，號稱「最不甜的白巧克力」的雪絨花白巧克力，頂層覆蓋焦糖凍，三層口感大小朋友都會愛。即日起至4/30享門市預購價450元，原價480元。

星巴克

圖／星巴克提供

星巴克4月初推出母親節蛋糕新品，截至5/1只要購買指定品項享單件9折、兩件或以上85折，包含綜合莓果棋格蛋糕、葡萄蘋果夏洛特蛋糕、莓果百香蜜桃蛋糕、巴斯克風焦糖起司蛋糕、經典起司蛋糕、香芋布蕾塔、法式千層薄餅、檸檬塔、咖啡巧克力松露蛋糕；而超人氣芋泥波士頓派、法式千層薄餅的8吋蛋糕咖啡、4吋巧克力松露蛋糕、4吋橙花巧克力伯爵蛋糕蛋糕也參與活動。

活動期間若購買6吋以上冷藏蛋糕、星巴克生乳捲2入組、優格飲提袋禮，並於5/1前取貨，除了折扣，還會加碼免費贈送一張黑咖啡與糕點7折優惠券，開放兌換至5/30。

85度C

圖／85度C官網

85度C 2022以「時尚女王媽咪」為主題，嚴選頂級原物料推出六款蛋糕，其中以「女王的皇冠」、「巧莓花語」最為吸睛，截至5/5享預購85折。而活動期間85 Cafe APP會員若購買任一母親節蛋糕，可加碼參與抽獎，最高有機會帶著iPhone 13 Pro Max、AirPods Pro、Roborock掃地機器人 S5 Max等好禮孝敬媽媽。

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