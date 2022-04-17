只營業至母親節！台北超夯老宅甜點店「呷滴」宣佈永久熄燈　網喊公有財產不能亡

台北甜點控哀嚎！鄰近捷運善導寺站、中山站及松江南京站的老宅甜點店「呷滴 Jiadee」憑藉光速外送特色、美味品項及有趣的細節，吸引一票忠實粉絲。不過負責人昨（16日）午夜前於官方社群上宣佈，由於房東不續約，長安東路總店將於5月9日起永久熄燈，但強調與疫情無關，讓鐵粉們崩潰直呼：「甜點界不能沒有呷滴」、「不行這樣，單方面決定呷滴已經算公有財產」，期待能以二號店形式回歸。

圖／呷滴臉書專頁

「呷滴」於臉書專頁及Instagram公告，思考了三個月仍不知如何開口，表示呷滴長安東路全球一號總店因房東不續約，將營業至5月8日母親節，正式於5月9日永久吹熄燈號。貼文中三度強調與疫情無關，「在這邊跟喜歡在市中心方便買到光速蛋糕、跟喜歡在呷滴邊吃蛋糕、邊打電動的同學說聲抱歉」，文末還預告今（17日）晚間7點將更新後續。

消息一出，社群立馬湧入各大粉絲留言，「呷滴不能亡啊！！！徵求台北市良心房東」、「麥尬！！！！我在做夢嗎」、「無法接受」、「我兒子每年的生日派對都需要你耶！！」、「不行這樣，單方面決定……Jia Dee已經算公有財產的概念了。之後去哪找光速蛋糕還有超有梗的蛋糕貼文」，紛紛表達震驚及不捨之情。

也有許多人坐等宣佈二號店新店址，「明天續集是二號店預告嗎 哈哈哈」、「在長安東路的全球一號總店吹熄燈號，那續集應該會有二號店出現在別的地方吧！歡迎來林口開呀！」、「拜託開來吳興街那裡，房租不貴、離塵不離城」、「拜託開二號店，不然網路店也行」，期待續集的好消息。

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