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康青龍「紫幻寒天雪妮」葡萄果肉＋Q彈晶球絕美爆料手搖 蔦日子「蔦綠篤檸檬」夢幻回歸
夢幻打卡、咀嚼感與飽足兼具！康青龍打造高顏值「紫幻寒天雪妮」與「紫萄寒天」，每杯吃得到超豐盛的葡萄果肉與寒天晶球，截至5/3還能天天95折，一杯就滿足；蔦日子此次則將整顆冰球的「蔦綠篤檸檬」改版成更方便食用的A級檸檬片，另有粉紅色檸檬飲「青檸女朋友」，一喝透心涼。
康青龍嚴選紫紅葡萄為主角，採用獨家黃金比例調製成細緻綿密的雪妮冰沙，珊瑚粉色系的「紫幻寒天雪妮」附上超澎湃的整顆葡萄果肉與寒天晶球配料，最後加上優格奶蓋，輕盈的豐富口感好拍也療癒。
另一款「紫萄寒天」則更能集中在茶香與果香風味，同樣吃得到飽滿的葡萄果肉與Q彈寒天晶球，兩款飲品即日上市，截至5/3透過龍來訂，還可享自取滿額100打95折，體驗初夏小確幸。
而強調台灣第一愉悅系手搖飲「蔦日子」本季帶著去年檸檬飲系列話題飲品「蔦綠篤檸檬」輕裝回歸，原本每杯附有的一顆冰球，改以一整顆A級檸檬片但酸甜指數不減；粉嫩視覺的「青檸女朋友」則混搭整顆A級檸檬及紅莓果茶，淡淡莓果香氣味道更迷人，兩杯皆售價85元。
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