聽新聞
test
0:00 / 0:00
清心福全x神級小農鮮奶！升級「崙背鮮乳」喝鮮奶茶、珍珠紅茶拿鐵，5大地區限定
手搖店開喝超夯小農鮮奶！連鎖飲料品牌「清心福全」最新攜手登場全聯福利中心即受封「神級鮮乳」的「崙背鮮乳」，讓多款人氣飲品風味再升級，不論是加入粉圓或珍珠的鮮奶茶，抑或是紅茶拿鐵或鮮奶冬瓜等，都主打最自然的新滋味，尤其鮮奶茶控必衝。
來自雲林縣崙背鄉的「崙背鮮乳」擁有超過40年產銷經驗，收穫內行人的好口碑，清心福全強調支持在地好農之餘，此次首度與「崙背鮮乳」合作，其中「珍珠紅茶拿鐵」即以渾厚錫蘭紅茶混搭香醇的崙背鮮乳，還有像是「珍珠鮮奶茶」、「粉圓鮮奶茶」、純白甜蜜的「鮮奶冬瓜」 、「頂級可可拿鐵」等，一系列鎮店飲品都在好評鮮乳加持下，進階成更為滑順醇香的特色手搖。
需要注意的是，清心福全與崙背鮮乳的限定組合目前只限台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮5大區域的門市喝得到，尤其喜愛鮮奶茶的鐵粉別錯過。
延伸閱讀：
．全家隱藏版「無敵霜沙」69元爽嗑霜淇淋＋酷繽沙 超高CP值混搭吃法雙重享受
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言