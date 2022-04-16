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清心福全x神級小農鮮奶！升級「崙背鮮乳」喝鮮奶茶、珍珠紅茶拿鐵，5大地區限定

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

手搖店開喝超夯小農鮮奶！連鎖飲料品牌「清心福全」最新攜手登場全聯福利中心即受封「神級鮮乳」的「崙背鮮乳」，讓多款人氣飲品風味再升級，不論是加入粉圓或珍珠的鮮奶茶，抑或是紅茶拿鐵或鮮奶冬瓜等，都主打最自然的新滋味，尤其鮮奶茶控必衝。

圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

來自雲林縣崙背鄉的「崙背鮮乳」擁有超過40年產銷經驗，收穫內行人的好口碑，清心福全強調支持在地好農之餘，此次首度與「崙背鮮乳」合作，其中「珍珠紅茶拿鐵」即以渾厚錫蘭紅茶混搭香醇的崙背鮮乳，還有像是「珍珠鮮奶茶」、「粉圓鮮奶茶」、純白甜蜜的「鮮奶冬瓜」 、「頂級可可拿鐵」等，一系列鎮店飲品都在好評鮮乳加持下，進階成更為滑順醇香的特色手搖。

需要注意的是，清心福全與崙背鮮乳的限定組合目前只限台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮5大區域的門市喝得到，尤其喜愛鮮奶茶的鐵粉別錯過。

圖／清心福全提供
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