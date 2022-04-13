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比4倍果肉還狂！大苑子「1000ml愛文芒果冰沙」太浮誇　最大杯芒果手搖喝到飽

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
左圖為記者會示意圖。圖／大苑子提供
左圖為記者會示意圖。圖／大苑子提供

大苑子芒果季搶先來襲！主打鮮果飲品的大苑子每回夏季以芒果手搖最受歡迎，2020年增量400%的「愛文芒果冰沙」引爆話題，今年更是再度升級，打造1000c.c的「愛文芒果冰沙最大杯」，挑戰最猛芒果新品，粉絲必衝。

正常版愛文芒果冰沙中杯售價90元，大杯120元，即日開賣。圖／大苑子提供
正常版愛文芒果冰沙中杯售價90元，大杯120元，即日開賣。圖／大苑子提供

大苑子每年嚴選屏東枋山枋寮、南玉井和南化的愛文芒果，強調採用最天然、最新鮮的芒果，化作最療癒的產品。芒果季首波推出正常版的愛文芒果冰沙，每杯都喝得到用料不手軟的芒果丁，還有清爽版愛文翡翠，飯後一杯更解膩。而早前若透過大苑子官方App購買兩款指定飲品商品券組合，截至4/30完成至少一張核銷，還可獲得THE BODY SHOP芒果香氛護手霜抽獎資格，有機會將護手霜帶回家。

一公升份量的「愛文芒果冰沙最大杯」即將於芒果盛產期上市。圖／大苑子提供
一公升份量的「愛文芒果冰沙最大杯」即將於芒果盛產期上市。圖／大苑子提供

不過，2022大苑子芒果季最大亮點，落在新品1000c.c的「愛文芒果冰沙最大杯」，每杯使用真材實料的芒果打成冰沙，加上爆量的芒果丁，升級成一公升的份量令人期待，一杯就能喝到飽。新品預計在芒果盛產期上市，芒果控可關注最新消息，蓄勢待發衝一波。

愛文翡翠大杯售價70元，分享瓶的規格則為105元。圖／大苑子提供
愛文翡翠大杯售價70元，分享瓶的規格則為105元。圖／大苑子提供

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