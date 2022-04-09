85度C買1送1！連30天「伯爵拿鐵、鮮奶茶」5折喝，珍煮丹買1送1再打75折

2大人氣品牌限定新品買一送一必收！榮獲網路溫度計口碑冠軍的連鎖咖啡品牌「85度C」帶著冠軍飲品推出限時優惠，4/14至5/13獨享買一送一，半價開喝「伯爵拿鐵咖啡」與「伯爵鮮奶茶」；而主打職人飲品的「珍煮丹」也有門市好康，即日起到店購買好事多多系列享1+1杯99元特價，外送另有買一送一和全單75折，粉絲必筆記。

85℃買一送一

圖／85度C提供

85℃以第二屆咖啡大師冠軍作品「伯爵拿鐵咖啡」與「伯爵鮮奶茶」為最新促銷，4/14上市首日起至5/13期間只要為85 Cafe APP會員，即可到APP點數兌換區，免費兌換買一送一優惠券，憑券享伯爵拿鐵咖啡或伯爵鮮奶茶同品項買一送一，最低一杯28元就能喝得到。

其中伯爵拿鐵咖啡採用伯爵茶搭配拿鐵咖啡，上層還有法國總統牌鮮奶油製成的海岩奶酪，一杯原價85元；伯爵鮮奶茶則喝得到帶有佛手柑香的伯爵紅茶，有了鮮奶提味口感更加滑順，中杯原價55元，兩款冷熱皆宜。

圖／85度C提供

另外，品牌也最新打造2款豐富的起司堡，主打滿滿火腿起司堡和柔嫩里肌起司堡，每份夾滿綠色蔬菜萵苣、小黃瓜、紅色蕃茄、黃色起司片，加上煙燻火腿或里肌肉，45元就能吃得超滿足，即日起全台47家大型麵包坊每日上午11點半後供應。

珍煮丹3大優惠

圖／珍煮丹官網

珍煮丹即日起推出系列優惠，其中門市低調祭出「1+1好事成雙」活動，只要購買「好事多多系列」中的乳酸配紅葡萄柚冰沙「覓柚多多雪沙」與不知春基底打造的「春戀多多」，即享1+1的99元特價，27家門店專屬。

圖／珍煮丹官網

另外，品牌也攜手UberEats新推好康，即日起至4/11輸入優惠碼「優享珍煮丹」，即享神仙薑奶、女神薑檸、黑糖桂圓薑母茶買一送一，而優饗、雙享方案會員下單輸入優惠碼「優享珍煮丹」則加碼75折優惠，最高現折50元，每人限用2次，數量有限兌完為止。

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