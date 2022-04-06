雀巢可可脆片新推「字母趣」！超萌迷你尺寸邊玩邊學

國際食品品牌雀巢旗下的雀巢早餐脆片，推出全新「雀巢可可脆片字母趣(魚油DHA)」，強調從營養、造型、尺寸三管齊下，包括獨家創新添加魚油DHA，並提供全新配方，全穀含量達36.7%，更富含維生素B2及膳食纖維；此外，造型、尺寸也隨之進化，變身可愛英文字母造型，尺寸更迷你、只有可可熊脆片的1/3，讓孩子們可以邊吃邊玩邊學習。

衛福部國健署指出，早餐的攝取對兒童成長相當重要，雀巢早餐脆片因而推出「雀巢可可脆片字母趣」，獨家添加魚油DHA，屬於Omega3不飽和脂肪酸的一種，人體無法自行製造，必須透過食物來吸收，且有助促進兒童健康發展，提升靈活思考和敏捷學習力。

新品中，使用的全穀含量也高達36.7%，食用全穀可以維持消化道健康。品牌建議，父母可將早餐脆片與乳品、新鮮水果搭配，讓餐飲更有些變化，也能節省早餐備餐時間，兼顧便利與營養。

雀巢早餐脆片從經典可可熊造型的「雀巢可可脆片」，到星星造型的「雀巢蜂蜜星星早餐脆片」，這次「雀巢可可脆片字母趣」直接把ABC英文字母變成一個個早餐脆片，兼能讓學齡孩子動動腦學英文；也因尺寸變迷你，適口性更高，3至4歲的小小孩也能開心吃。