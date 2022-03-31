沒在開玩笑！ 萬波島嶼紅茶推出「結冰水」 4／1限定快閃幽默上市

什麼都賣什麼都不奇怪！ 萬波島嶼紅茶在4/1推出快閃限定商品「結冰水」，愚人節當天推出最有趣的創意，用三道過濾的飲用水裝進手搖杯，加入滿滿的冰塊，在杯中晶瑩剔透像是閃閃發亮的寶石，萬波很認真地讓喝水充滿儀式感。同時，4月兒童節還有紅蘋島嶼嚐鮮優惠價，中杯只要35元！

「結冰水」將於4/1全台門市快閃販售，冰塊固定、甜度僅有無糖選項，不開放加料，每杯售價10元(大杯)，僅限門市現場購買，外送平台、線上點餐不適用。

圖／萬波島嶼紅茶提供

4月份開始有一連串的優惠活動，4/4兒童節當天15:00-17:00推出廣受好評的紅蘋島嶼中杯嚐鮮優惠價只要35元(原價45元)，每間門市限時2小時、限量100杯、每人限購1杯；連假結束後，在foodpanda舉辦獨家商品優惠活動，4/6-4/19只要輸入折扣碼「喝爆萬波」，即可享有紅蘋島嶼、珍玉冬瓜露二款飲品大杯第2杯半價優惠，折扣碼每帳號限用三次，一次限買一組，全台限量一萬組。

圖／萬波島嶼紅茶提供

無論是清爽解渴派或是料多咀嚼派，通通滿足你的需求，4/1口渴時如果不知道要喝什麼，那就到萬波喝杯水吧！

延伸閱讀：

．100道海陸Buffet吃到飽「兒童全免費」！還有壽星當日0元與當月半價快衝

．芒果季開喝！CoCo「楊枝甘露」重磅回歸，任選椰奶、優酪乳口味必喝