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你打房我照漲！雙北開價創新高 兩蛋白區破百萬

沒在開玩笑！ 萬波島嶼紅茶推出「結冰水」 4／1限定快閃幽默上市

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

什麼都賣什麼都不奇怪！ 萬波島嶼紅茶在4/1推出快閃限定商品「結冰水」，愚人節當天推出最有趣的創意，用三道過濾的飲用水裝進手搖杯，加入滿滿的冰塊，在杯中晶瑩剔透像是閃閃發亮的寶石，萬波很認真地讓喝水充滿儀式感。同時，4月兒童節還有紅蘋島嶼嚐鮮優惠價，中杯只要35元！

「結冰水」將於4/1全台門市快閃販售，冰塊固定、甜度僅有無糖選項，不開放加料，每杯售價10元(大杯)，僅限門市現場購買，外送平台、線上點餐不適用。

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

4月份開始有一連串的優惠活動，4/4兒童節當天15:00-17:00推出廣受好評的紅蘋島嶼中杯嚐鮮優惠價只要35元(原價45元)，每間門市限時2小時、限量100杯、每人限購1杯；連假結束後，在foodpanda舉辦獨家商品優惠活動，4/6-4/19只要輸入折扣碼「喝爆萬波」，即可享有紅蘋島嶼、珍玉冬瓜露二款飲品大杯第2杯半價優惠，折扣碼每帳號限用三次，一次限買一組，全台限量一萬組。

圖／萬波島嶼紅茶提供
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無論是清爽解渴派或是料多咀嚼派，通通滿足你的需求，4/1口渴時如果不知道要喝什麼，那就到萬波喝杯水吧！

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什麼都賣什麼都不奇怪的萬波島嶼紅茶，將於4/1當天推出快閃限定商品「結冰水」，雖然當天是愚人節，但是我們很認真。萬波顛覆消費者的想像，將使用三道過濾的飲用水裝進手搖杯，加入滿滿的冰塊，在杯中晶瑩剔透像是閃閃發亮的寶石，零熱量不含咖啡因，無論男女老少都非常推薦，清爽無負擔的結冰水，在逐漸炎熱的天氣中，分外消暑解渴。

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