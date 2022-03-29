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古早三寶冰變手搖！清水茶香「爆料三寶冰」堆滿花生＆麻糬＆仙草凍，兒童連假35元喝超飽
兒童節省錢開喝童年回憶！手搖品牌「清水茶香」最新打造懷舊風新品，以大部分人熟悉的古早味三寶冰為主角，特別推出兩款輕鬆開喝的冰品，趁著連假期間也祭出限時優惠，4/1至4/5只要家長攜帶一名12歲以下孩童到店，購買三寶冰系列即可單杯折5元，攜帶兩位則現折10元，最高這家15元，代表一杯只要35元就能喝得滿足。
清水茶香「三寶冰」系列共有兩款，其中「招牌三寶冰」以剉冰為基底，搭配綠豆冰，加上花生、麻糬、仙草凍，每口喝起來超過癮；「經典三寶冰」則以為招牌三寶冰為基礎，再額外添加香檳牛奶冰沙，喝起來奶香更加濃郁清甜。兩款品項中南部售價50元、雙北及桃竹苗售價55元。
值得一提的是，為歡慶連假，4/1至4/5期間只要家長與12歲以下孩童到店購買「三寶冰」系列，單杯即可現折5元，攜帶兩名小孩享10元折扣、3位單杯現折15元，提醒大家單筆消費每筆限折一杯，每次最多折價15元。
另外，大家也可於全台門市領取塗鴉紙，只要參與兒童繪畫比賽，4/10前繳交回門市，即可免費兌換一杯中杯綠豆冰沙。活動也預計選出6名得獎者，最高可獲得作品圖馬克杯、環保變色吸管及悠遊卡，名單將於4/30公佈。
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