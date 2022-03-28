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1天限定！搭台北捷運「Mister Donut甜甜圈」6入禮盒免費現領

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
品牌品項示意圖。圖／Mister Donut提供
品牌品項示意圖。圖／Mister Donut提供

搭捷運爽領下午茶！台北捷運為歡慶26週年，特別聯手Mister Donut甜甜圈推出4大系列好康，其中最狂的莫過於「甜甜圈禮盒」免費派送好康，4/1當天早上10:00到捷運忠孝復興站指定出口，不必抽獎直接現領6入裝甜甜圈禮盒，粉絲別錯過。

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

台北捷運「讓我們圈在一起」活動即日開跑，首波截至今（28日），只要加入台北捷運會員並完成台北捷運GO APP電子票證綁定，每搭乘捷運一次即可參與一次抽獎，搭越多機率越高，最高有機會獨拿30個免費甜甜圈。不僅如此，台北捷運即將於早上10:00在捷運忠孝復興站B1、近2號出口派發Mister Donut甜甜圈禮盒，每份6入，無須符合任何條件皆可領取，限量100份，發完為止。

圖／台北捷運臉書
圖／台北捷運臉書

另外，APP會員4至6月起每月1號也可免費領取Mister Donut優惠券，每日限量15000份限時發放，讓大家省錢兌換買甜甜圈。而官方臉書也推出了獨家抽獎，即日起至3/31 23:59止，追蹤台北捷運粉絲團並於指定貼文完成留言，即有機會抽中6個「Mister Donut甜甜圈」，50位幸運兒於4/25公佈。

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台北景點 捷運美食 甜甜圈

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