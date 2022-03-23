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迷客夏親搖夯飲「青檸香茶」變搖搖機鐵粉崩潰？ 官方親曝原因、非全門市同步

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

連鎖飲料品牌「迷客夏」擁有許多暢銷品項，伯爵紅茶拿鐵、芋頭鮮奶、柳丁綠茶等都累積不少鐵粉，其中「青檸香茶」更因為由店員親搖的飲品成為內行人的招牌必點。然而前陣子有網友發現這款飲品已改為搖搖機，並認為香氣減弱，順勢引發了討論度。而編輯實際詢問官方，品牌回應由於純手工搖會增加等候時間，為擔心客人撲空、並穩定品質，因此導入搖搖機。

圖／迷客夏臉書專頁
圖／迷客夏臉書專頁

迷客夏「青檸香茶」以現削檸檬皮配綠茶雪克，並透過搖晃碰撞出檸檬清香，為品牌最著名品項之一。而日前有網友於Dcard社群平台發文，發現原手搖的青檸香茶已變成機器搖，認為喝起來味道好像沒以前香，詢問其他近期嘗鮮過的人口味看法。

對此，有人附和原PO表示機器搖的超沒香氣，但大部分人認為機器搖的比人工味道好，「手搖的真的比較好喝，可能有放感情去搖」，也有熱衷粉絲反映，店員親搖為這款飲品的靈魂特色，許多人都為了看店員崩潰才點購，如今換成機器搖則少了暗黑的樂趣。

而迷客夏回應，由於青檸香茶為迷客夏熱賣飲品，手工搖會讓客人等待時間較長，尤其門市尖峰時間更可能會讓客人撲空，因此開放門市導入搖搖機。官方也表示，機器搖的手搖風味回饋都非常好，且品質上更加穩定，不過搖搖機其實並非全台同步，只有部分門市有，至於引進的時間尚不可考，但已知低調進行了幾年，看來手搖派和機器派要碰碰運氣啦！

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