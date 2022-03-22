IKEA「芋頭霜淇淋」引戰！IKEA設立牌向「視網膜、豆苗先生」下戰帖，本尊回應要抗議

芋頭大戰又開打啦！這次戰場改到IKEA，春季推出期間限定的「芋見幸福霜淇淋」，點燃了戰火，讓挺芋跟反芋兩邊的擁護者蜂湧而出，為擁護的那方投下神聖的一票！網友們滿滿的挺芋、反芋文讓人都快認不出來「芋」這個字了！你是哪一派呢？

圖／IKEA臉書

入口散發濃郁芋頭香氣的芋見幸福霜淇淋，1支只要銅板價20元就吃得到，外觀是淡淡粉紫色的它，讓許多人一拿到手就拍照、打卡與好友分享，但也有人堅決反對芋頭，IKEA甚至直接火速新製立牌，點名討厭芋頭的豆苗先生及視網膜 Retina 來嚐嚐芋頭霜淇淋，呼籲「是時候放下對芋頭的成見了。」

圖／IKEA臉書

針對最新貼文，實際也釣出視網膜本人回應「我這禮拜找一天去抗議」，而豆苗先生則是「希望你們現場有準備嘔吐袋」，看來兩人都已做好出戰的準備，想必到時候戰況會更激烈！不管你是芋頭控想嘗鮮還是只想看看它長怎樣，都歡迎大家在IKEA不期而芋！

圖／IKEA臉書

提醒大家，吃霜淇淋的時候別忘了保持社交距離唷！芋頭霜淇淋將會販售到4月。

圖／IKEA臉書

除了造成話題的芋頭霜淇淋，IKEA推出的新菜單「燒烤羊排佐法式芥末籽醬」月底前可享卡友價329元，消費滿666元還有萌萌的造型磁鐵等你拿(共有4款，隨機出貨)。

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