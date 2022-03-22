出示3或1　31冰淇淋免費吃！3大「身分證&壽星優惠」義美送超狂生日禮和2千禮金

身分證秀出來！來自美國的「31冰淇淋(Baskin Robbins)」日前帶著人氣優惠活動回歸，只要出示任何與「3」或「1」數字有關的物品或照片，購買冰淇淋再免費加送一球冰淇淋，讓大家吃得更過癮。今天跟大家精選仍在進行中的3大姓名、身分證對對碰好康，最高還能爽領義美2000禮金、5款禮盒及壽桃，一般也有下殺55折，趕快把握時間享優惠。

31冰淇淋：截至4/5

圖／31冰淇淋臉書專頁

繽紛色系的「31冰淇淋」活動即日開跑，只要找到身邊任何含3或1的照片、物品等，出示給店員看，即符合獲得免費冰淇淋的資格。屆時現場購買小雙球跟迷你三球時，即享加贈的一球免費冰淇淋，等於買兩球有三球，買三球變四球活動，截至4/5。

圖／義美食品臉書粉絲團

義美食品一年一度週年慶壽星超狂優惠回歸！為歡慶品牌88週年，義美推出3大好康，其中「壽星長者活動」為「1934/3/30」童年同月同日生，截至3/24完成電話報名即可免費領取5款禮盒、12顆壽桃，若壽星本人3/30、3/31造訪親領，再加送2000元禮金。而撇除1934/3/30的「同年出生」壽星，也有「義美豬肉鬆禮盒」乙盒、「義美生機甜心草莓」兩袋的好禮，於3/24前完成線上報名即可。

此外，只要為3/30的壽星，也可獨享指定商品下殺55折，包含130g純豬肉鬆​、重乳酪芝士塔，義美會員再享95折，活動截至4/1。

料杯杯：截至4/5

圖／料杯杯臉書

而早在3月即已祭出身分證優惠的手搖品牌「料杯杯」，截至4/5活動仍適用。凡名字符合「ㄏㄠˇ」、「ㄌㄧㄠˋ」、「ㄉㄧˊ」、「ㄐㄧㄚ」任一同音字，即享外帶自取第二杯68折，而揪團優惠還有集結4名分別與「好料迪加」同音的友人，一起到店現賺4杯免費飲料，再加碼至多30杯的外帶全面5折價。

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