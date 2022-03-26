不用出國也能嚐！ 「日式霜淇淋Cremia」來台灣了 每日限量販售 愛吃甜食別錯過

花朵四處綻放的春季到來，逐漸暖和的天氣讓人不禁想大啖消暑的霜淇淋，然而，霜淇淋界的女王—Cremia，竟然也悄悄的在台北松山區開張了，這讓疫情期間不能前往日本的朋友們興奮不已，不用出國也能嚐到最想念、最豪華的日式＂軟冰淇淋＂。

圖片來源／cremiataiwan

Cremia是日本極度知名的生乳霜淇淋，許多人最愛的經典滋味，就是使用25％北海道鮮奶油打造的鮮奶霜淇淋！將鮮奶油和生牛奶等北海道產的乳製品原料均衡混合，形成濃郁濃郁的風味，攻佔了許多女性心目中第一名的冰品。

以日本職人精神，摸索出顧客心目中第一名的冰品。使用高級的北海道鮮奶油、法國桶陳年白蘭地，再利用雞蛋本身的香味和甜味，研發出多款「蛋奶霜淇淋」，帶給人味覺和視覺的高級享受，甜筒的部分更不同於傳統的霜淇淋，使用酥脆以及奶油香氣濃厚的的貓舌頭餅乾！讓顧客在食用的同時，在味覺上擁有多層次的體驗。這無疑讓Cremia從2013年至今，在全世界累積了大量粉絲，因此來台消息一曝光便造成全民轟動。ReadyGo推薦無論是冰品愛好者還是想念日式霜淇淋的朋友，一定要抽空前往一品轟動世界的美好滋味。

圖片來源／happinessdaycafe

【店家資訊】

｜店名：幸福的一天 Happiness Day

｜地址：台北市松山區光復北路11巷91號

｜電話：02-2747 2047

｜營業時間：7:30-20:00

《溫馨小提醒》：一號店將販售至3/17，3/20將在捷運市府站一號出口開設二號店，同步販賣Cremia

延伸閱讀>>餅乾界的新寵兒「美式軟餅乾」巧克力搭配棉花糖黏膩口感！超簡單食譜一起做

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」