春陽茶事「宇宙芭芒柳」夢幻漸層聯名！連30天全品項8折喝到飽、不要對我尖叫也有買1送1

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

主打古早味的飲料品牌「春陽茶事」2022首度攜手樂團宇宙人，打造聯名飲品「宇宙芭芒柳」，結合在地鮮果打成冰沙，配上手作翡翠凍與鮮奶優格，夢幻漸層新品就此誕生，3/23至4/21還加碼foodpanda外送優惠，連30天滿額全單8折，讓大家在家、在辦公室省錢嘗鮮超划算。

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

「春陽茶事」與人氣樂團宇宙人共同合作聯名企劃，「宇宙芭芒柳」嚴選台南芒果與柳橙製成綿密冰沙，加入紅心芭樂、鮮奶優格讓濃郁果香及酸甜滋味再升級，每杯還吃得到清爽的翡翠凍，高顏值手搖讓大家每口療癒，3/23起正式上市，每杯660ml售價75元。

值得一提的是，活動期間截至4/21為止，使用foodpanda外送平台訂購春陽茶事，還享滿200的8折優惠，不只聯名新品，其他暢銷必喝如檸檬蜜烏龍、黑糖珍珠鮮奶、冬瓜檸檬粉條、桂花蜜烏龍等也一律適用，折抵無上限，喝越多賺越多，優惠無法併用。

圖／不要對我尖叫提供
圖／不要對我尖叫提供

此外，Y頭設立的手搖飲「不要對我尖叫」也攜手外送平台foodpanda低調祭出優惠，截至3/30訂購老茶莊系列的「冬瓜菊花」、「桂花烏龍」即可獨享買一送一，下殺5折開喝。另外，活動期間只要透過平台外送訂購任一品項的飲品，不限金額皆隨單贈送楓之谷R「菇菇寶貝超萌氣球」，數量有限，贈完為止。

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