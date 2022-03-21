手搖飲第2杯10元快衝！免費加入署茗職茶會員 爽喝新品「雲霧百香凍飲」

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／署茗職茶 AtTea臉書粉專
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第二杯才10元的手搖飲必喝！近年討論度極高的手搖品牌「署茗職茶@AtTea」推出會員獨享飲品「雲霧百香凍飲」，還有即日起享第二杯10元的限時優惠，快揪團兩兩成對喝一波！

「署茗職茶@AtTea」是由知名歌手蕭敬騰所創造的手搖飲品牌，強調以茶的文化結合現代網路常用的「@署名」概念，把茶飲回歸如同音樂般的純粹，給予消費者專屬現做的好味道。

圖／署茗職茶 AtTea臉書粉專
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這回「署茗職茶@AtTea」推出的會員限定飲品「雲霧百香凍飲」，是嚴選雲霧阿薩姆紅茶與特製的百香果凍，打造出果茶香口感的創意新品。現在全台門市即日起正式開賣，且現場門市加入LINE官方帳號會員或報電話，即可享有限定「第2杯10元」超殺優惠喔，另外該品牌日前也推出蜜桃新品，包含金桃芭芭雪沙與茉莉桃桃冰茶，是消暑必嚐鮮看看的飲品之一，不要猶豫快揪團喝起來囉。

圖／署茗職茶 AtTea臉書粉專
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