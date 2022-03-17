今日訂、明日送達！Funsiamo「高顏值甜點」新推免運服務　雙北台中都適用

烘焙體驗品牌Funsiamo主打一站式的米其林級甜點DIY空間，趁著五週年最新推出「Funsiamo Delight」專人親送到府服務，訂購圓形蛋糕系列即可免費直送到家，讓宅配變得更及時彈性，台北、台中地區都適用，送禮超體面。

圖／Funsiamo提供

Funsiamo最新「Funsiamo Delight」強調外送蛋糕親送到府新服務，並將以純白禮盒包裝手作蛋糕，每份都會附上精美金屬蛋糕刀及綁上鮮紅色緞帶，營造禮物儀式感，還可協助代寫卡片，線上一鍵下訂，最快隔日可讓收禮的人感受驚喜的心意。

圖／Funsiamo提供

其中品牌圓形蛋糕系列3月主推「歐維拉爾巧克力慕斯」，高貴的外觀內部為低糖巧克力戚風蛋糕，夾層則有焦糖布丁，外層淋上香濃滑順巧克力甘納許後，最上方還擠上CACAO BARRY法國頂級巧克力，搭配白蘭地製成的微醺慕斯，最後以巧克力片及杏仁角進行裝飾，豐富口感不怕甜膩。

圖／Funsiamo提供

另一搶眼粉色系「芙洛麗莓果慕斯」淋滿粉紅色巧克力，蛋糕體嚴選來自法國拉馥隄耶100%覆盆子無加糖果泥，搭配紐西蘭原裝進口鮮奶油，製成果凍內餡與慕斯，搭配巧克力口味戚風蛋糕，視覺典雅不已，喜歡冰沙口感的人則建議可冷凍後再品嘗。兩款6吋售價1680，即日起於官網訂購圓形蛋糕系列，即享雙北、台中地區專人親送限時免運。

圖／Funsiamo提供

另外，長條款「紅寶石起司雪藏蛋糕」使用澳洲袋鼠Tatura起司，搭配比利時嘉麗寶紅寶石巧克力外衣，雪白剖面十分夢幻；而「脆皮巧巧巧雪藏蛋糕」則選用德國KitKat巧克力脆片、新加坡帕蒂莎58.1%苦甜巧克力製成，雙層巧克力更為濃醇滿足，售價980，「Funsiamo Delight」同步提供宅配。

圖／Funsiamo提供

延伸閱讀：

．春季最美生吐司！Niko bakery日香「雙色草莓生吐司」開賣，加碼可可燕麥脆片首賣

．一年僅此一天！TWG Tea馬卡龍「買1盒送1盒」 10家門市限定快筆記