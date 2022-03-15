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2大「全品項買1送1」喝爆！春陽茶事快閃8小時、星巴克好友分享優惠免費送

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯實測截圖
圖／編輯實測截圖

人氣手搖咖啡買一送一喝起來！春陽茶事為歡慶4歲生日，特別推出一日限定「全品項買一送一」回饋好康，讓大家省錢不受限、爽喝自己喜愛的口味；而星巴克也因應24週年祭出了一系列活動，其中數位體驗即日搶先開跑，輕鬆即可抽到好友分享，卡好時間還能半價嘗鮮韓系櫻花系列新品，打卡、省荷包一舉兩得。

春陽茶事「全品項買一送一」：3/18 12:00至20:00

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

「春陽茶事」以二十四節氣的「春分」訂為品牌代表日，3月份特別祭出「全品項買一送一」週年慶回饋活動。3/18當天12:00至20:00期間至全台門市，出示追蹤品牌社群、標記品牌的臉書或IG動態，即享「任一口味」同品項、容量買一送一，不只濃醇級新品可可布朗系列，熱銷款鹿谷烏龍、檸檬蜜烏龍、桂花蜜烏龍、春陽烏龍、黑糖珍珠鮮奶等也統統適用。提醒大家一人限購一組，活動依現場排隊依序點單製作，電話自取、外送訂單不參與活動。

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

星巴克「全品項買一送一」：3/16至3/25 11:00至20:00（兌換至3/27）

圖／編輯實測截圖
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星巴克「Happy Birthday 24週年數位體驗」即日起已可優先免費開玩，截至3/25凡至活動網頁完成數位活動，即可領取專屬優惠。根據編輯最新實測，抽中全品項好友分享的幾率極高，代表大家也可藉機嘗鮮3/16即將首度登場的「粉紅夢幻醇濃抹茶那堤」、「粉紅夢幻星冰樂」。

數位體驗優惠其他已知的獎項另有全系列商品88折、滿200折50等，兌換期間為購買日起後兩日內兌換完畢，每日11:00至20:00限定，最後兌換日到3/27。

圖／編輯實測截圖
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