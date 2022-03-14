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迷客夏x蜜蜂工坊「蜜Q茉香拿鐵、蜜Q大麥拿鐵」100%真蜂蜜打造！加碼新配料黃金Q角

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

白色情人節就用甜蜜手搖新訊展開新一天！人氣連鎖飲料品牌「迷客夏」2022年最新攜手「蜜蜂工坊」推出「蜂迷季」，主打嚴選100%真蜂蜜結合迷客夏經典拿鐵與果茶，調配出3款聯名新品，每杯同場加映高顏值且軟Q的「黃金Q角」百搭新配料，3/15起準備用春季最甜滋味搶攻打卡版面及粉絲味蕾。

蜂蜜拿鐵新品每杯漸層視覺超好拍。圖／迷客夏提供
蜂蜜拿鐵新品每杯漸層視覺超好拍。圖／迷客夏提供

迷客夏與台灣蜂蜜領導品牌最新合作研發3款新口味，每款採用蜜蜂工坊高品質的真蜂蜜，其中首推的「蜜Q茉香拿鐵」以帶有花香的100%真百花蜜，配上經典茉香綠茶拿鐵，一杯入口強調清香甜潤；「蜜Q大麥拿鐵」茶湯則有炒焙麥香提味，混搭綠光鮮奶及蜂蜜，再加上黃金Q角的口感，漸層視覺已十分吸睛。

迷客夏以金黃二砂糖拌炒蜜漬黃金Q角，不僅有黃金糖色澤，彈牙口感也是特色，除了蜂蜜系列也適合加入鮮奶系列或清爽特調。圖／迷客夏提供
迷客夏以金黃二砂糖拌炒蜜漬黃金Q角，不僅有黃金糖色澤，彈牙口感也是特色，除了蜂蜜系列也適合加入鮮奶系列或清爽特調。圖／迷客夏提供

另一「檸檬蜜Q晶凍」則走更為清爽的路線，蜂蜜、檸檬的酸甜不敗組合，加上隱藏版綠茶凍與黃金Q角，飯前開胃、飯後解膩。蜜Q茉香拿鐵與蜜Q大麥拿鐵中杯售價75元、大杯85，檸檬蜜Q晶凍則為大杯限定65元，3款一律於3/15開賣，活動期間全品項也開放15元加購黃金Q角，幫自己熟悉的口味增添新風味。

由左至右為檸檬蜜Q晶凍、蜜Q茉香拿鐵、蜜Q大麥拿鐵。圖／迷客夏提供
由左至右為檸檬蜜Q晶凍、蜜Q茉香拿鐵、蜜Q大麥拿鐵。圖／迷客夏提供

值得一提的是，3/15至3/21上市首週只要使用迷點會員身份消費，不限迷點線上訂餐或現場購買，皆可享「全單迷點折扣點數2倍送」，代表大家能更快集滿10點，憑點數每10點可折抵10元，7日限定好康別錯過。

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