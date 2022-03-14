好像有星星在嘴巴爆開！15大網購超夯香脆「爆米花」品牌

鹹甜香脆好滋味

休假時在家追劇、或是閒暇時總想吃點什麼解解饞，這時就該來點酥脆的爆米花啦！

裹著清脆糖衣，各式各樣的口味，讓人忍不住一口接一口，實在是很涮嘴，郊遊野餐或是辦公室下午茶也很合適，讓人欲罷不能的酥脆口感，打發時間與嘴饞的好夥伴非它莫屬！

今天，各位饕客們就與《DailyView網路溫度計》結伴，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出最夯最熱門的網購爆米花，五花八門的口味任君挑選，香脆滋味無法擋～快買回來享用吧！

image source：官網/CANDY POPPY

No.10 法米滋

嚴選遠渡重洋的法國玉米粒，用心篩選、純手工爆炒是法米滋的堅持，就是要讓顧客吃到媲美藍帶甜點的手作滋味！

「法式焦糖」是必嚐經典暢銷口味，焦糖散發出誘人的焦香甘甜。新口味「雞蛋布丁」濃郁蛋香結合滑順奶味，每一口都是一步步優雅的法式芭蕾，在舌尖上漫舞。

延伸閱讀：不訂房也能吃到的華麗早餐！雙北十大飯店早餐buffet吃到飽

No.9 小人物爆米花

一點一滴從夜市起家的小人物，取名為「小人物」是希望即使被現實束縛著，也能像爆米花一樣，有著堅韌的心，即使遭遇碰撞，也能迸出不平凡。

新推出的黃金咖哩口味是用的是甜而香濃的甘口咖哩，不敢吃辣的朋友也能輕鬆品嚐，濃郁香氣從口中蔓延開來，簡直超幸福！

延伸閱讀：就盼這一味！十大傳統糕餅舖百年飄香

No.8 Aroma Truffle

Aroma Truffle在一次法國美食培訓課程中，接觸黑松露這奢華美味的食材，便決心帶領松露奔向另一個美味的領域。首先推出了頂級黑松露洋芋片，撲鼻濃郁香氣配上卡滋香脆洋芋片，獲得廣大迴響。

近期熱烈銷售的黑松露爆米花，選用最高品質的非基改蘑菇球型爆米花，搭配來自義大利、100%天然採摘的夏季黑松露，淡淡的甜味濃郁的松露香氣，讓人每口都能享用奢華的美好。

延伸閱讀：送禮學！十大選物指引 收服客戶、長官不必想破頭

No.7 星巴克

星巴克也推出休閒零食啦，包裝精巧可愛，很適合隨身攜帶。僅有推出三種口味，但每一種都超經典。「咖啡焦糖」氣炸少油、外頭均勻裹上濃醇的美式經典咖啡焦糖，大人小孩都喜愛，讓你輕鬆享受午茶時光。

「焦糖愛起司」使用香濃帕瑪森起司及經典焦糖的絕妙搭配。「酸奶洋蔥」微酸法式優格奶香與香氣十足的洋蔥完美融合，濃香甜鹹的曼妙滋味讓人忍不住整包嗑光。

延伸閱讀：人家好想吃肉肉！網路熱議「暴食肉肉」超爽系個人火鍋

No.6 CANDY POPPY菓糖爆米花

CANDY POPPY菓糖爆米花不論你是想質感送禮，或是想品嚐獨特風味，都非常值得嘗試。輕奢大理石爆米花罐有珍珠白、曜石黑兩款，霧面質感搭配燙金，充分展現出高級感，是送禮或收藏的絕選。

它的魅力風味超獨特，銷魂麻辣融合麻辣鍋的香、麻、辣等多層次風味，麻而不辣，讓人一吃就上癮。微醺奶酒更是是獨家首創，奶香濃郁還增添微醺酒氣，入口瞬間酒香瀰漫，口感香醇卻不會醉，是一大享受。還有蠟筆小新爆米花禮盒，有焦糖布丁、蜂蜜柚子、韓式泡菜、黃金起司炸雞四種口味，大人小孩都喜愛。

延伸閱讀：就是要你盡情乾杯！蒐羅雙北十大「啤酒喝到飽」尾牙春酒飯店

No.5 Magi星球工坊

Magi星球工坊的原味鑽石 Original還榮獲A.A.無添加三星認證，僅灑上地中海精選海鹽提味，散發爆米花的原始香氣，一口咬下，是最天然純粹的美味。極致系列的鐵觀音奶茶、初鹿鮮乳聯名的紅烏龍煉乳也相當受歡迎，感受茶香繚繞的濃醇甘潤。

吃膩甜的，想來點鹹的嗎？焦糖鹹蛋黃是香港的熱銷爆款，蛋黃香氣加上微微辛辣感，是味覺一大享受。海苔章魚燒則是花枝與柴魚的完美搭配，嚴選海苔襯托鮮味。

延伸閱讀：讓健康校正回歸！超人氣過年「優補系」保健食品禮盒Top 10

No.4 米樂繽紛爆米花

米樂繽紛爆米花最吸引人的就是他繽紛的外包裝了，有鐵罐、手提鐵盒等選擇，相當討喜，除與史奴比、Hello Kitty等可愛卡通聯名外，還與近期正夯的動漫「鬼滅之刃」、「皺術迴戰」聯名，深獲動漫迷的喜愛。

口味上除了大眾的焦糖、巧克力外，還有小朋友最愛的玉米濃湯口味、墨西哥辣椒大人味，送禮自用兩相宜。

延伸閱讀：幫長輩顧健康！年節送這十大保健食品就對了 冠軍是這款

No.3 米大師 星米花

以非油炸爆餅起家的米大師，與在地米稻小農合作，產品以嚴選本土糙米製成，研發出闔家共享的休閒食品。

「星米花」是以糙米及非基改玉米雙重穀物比例調配，再加上獨創的低溫高壓技術，讓星米花更加酥脆，一口咬下滿滿驚奇。蔓越莓星米花酸酸甜甜的細膩果香，香甜口感讓人一口接一口。



延伸閱讀：帝王食補、霸味、阿蘭姐我都愛！大台北十大薑母鴨店家火速吃起來

No.2 卡滋爆米花

卡滋爆米花大家一定不陌生，他也是多名部落客推薦的品牌，光是口味就有近20種，真的是會讓人有選擇障礙～其中韓式泡菜蝴蝶爆米花，泡菜與韓國辣椒結合出酸甜香辣滋味，讓人瞬間胃口大開，讓人越吃越上癮。

現在還新推出雙拼爆米花，像是草莓妞妞、焦巧混混，不僅可以吃到兩種口味，蝴蝶形、蘑菇形兩種口感的爆米花也能同時擁有，讓你一桶兩吃、雙重享受！

延伸閱讀：滋滋作響的感官盛宴！此生必嚐十大頂級鐵板燒

No.1 丹尼船長Captain Danny

超人氣丹尼船長米米花深受美食YouTuber古娃娃喜愛，曾在影片中大力推薦，在YouTber千千的直播中也曾出現過，有兩位美食級YouTuber力推，那絕對不是一般的好吃啊！

不同於玉米爆米花，丹尼船長可是台灣的驕傲，使用池上米製成，全程烘烤非油炸，吃起來完全不卡牙、不脹氣，帶著溫和的米香。春日限定的櫻花午茶味，更是讓人彷彿走進京都的早春午後，舌尖上散發著淡淡花香，讓人少女心爆發！日式醬油味吃起來鹹中帶甜，米香配著醬油香根本超搭，迸出火花！

延伸閱讀：嗜辣者也不敢輕易嘗試！十大雙北「辣到出名」餐廳你敢挑戰嗎？

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年3月11日至2022年3月10日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網購爆米花』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？ 小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】 一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



