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10家手搖+咖啡「白色情人節優惠」　全家仙女紅茶、珍煮丹買1送1、蔦日子奶茶20元還有星巴克

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／業者提供、編輯攝影
圖／業者提供、編輯攝影

38婦女節結束就讓白色情人節好康接力吧！今天為大家盤點最新手搖咖啡限時優惠，全家便利商店仙女紅茶、星巴克、各家手搖紛紛祭出促銷活動，一共十大省錢攻略最低0元開喝被錯過。

全家仙女紅茶買一送一：最晚截至3/20每週五六日

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家便利商店日前因應好天氣推出私品茶「仙女紅茶」買一送一活動，本週起每逢五六日凡至門市單筆消費含仙女紅茶，冰熱不限即可獲得一杯「仙女紅茶」兌換小白單，3/11至3/13期間購買者可於3/14至3/17原店兌換、3/18至3/20則開放3/21至3/24兌換。而截至3/22另有「柚香巧克力飲」5折優惠，60元開喝頂級風味超划算。

蔦日子第二杯半價：3/14當日

圖／蔦日子提供
圖／蔦日子提供

台灣第一愉悅系手搖飲「蔦日子」於3/14當天推出白色情人節好康，活動期間到店購買蔦口令奶茶「1111舊愛蔦紅北島白玉」，即享有指定品項第二杯優惠價，包含「蔦南迪山蔦紅茶」、窨(ㄒㄩㄣ)花蔦綠茶、墨韻烏龍茶、緋紅烏龍茶、青黎烏龍茶，最低20元即可入手搭配情人節大餐更解膩。

Mr.Wish「招牌光果茶」免費送：截至3/31

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

因應俄羅斯與烏克蘭戰爭，「Mr.Wish鮮果茶玩家」為力挺世界和平及反戰，推出限時活動。即日起至3/31，只要持烏克蘭任何身分證件者，或捐助烏克蘭任何物資捐贈憑證者，活動期間天天都能免費兌換「招牌光果茶」。

珍煮丹新品買一送一

圖／珍煮丹Uber Eats活動頁面
圖／珍煮丹Uber Eats活動頁面

珍煮丹近期新推「神仙薑奶」與「女神薑檸」，而即日起只要至門市購買任一飲品，即享兩款飲品20元加購價。而透過線上平台UberEats、foodpanda購買新品「神仙薑奶」與「女神薑檸」及黑糖桂圓薑母茶，還有買一送一。

大苑子新品優惠券：3/14當天

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

截至3/13只要購買大苑子手搖，拍照上傳至官方粉絲專頁指定貼文，讚數及留言最高的前20名即可柚美粒、戀戀檸檬、甜檸脆纖果三選一免費招待券。另外，3/14當天只要在官方臉書指定貼文標註另一半，即可獲得芭梨戀人2杯129元優惠券，大口嘗鮮鳳梨新品。

料杯杯4名同音免費喝：截至4/5

料杯杯姓名對對碰截至4/5，但凡名字符合「ㄏㄠˇ」、「ㄌㄧㄠˋ」、「ㄉㄧˊ」、「ㄐㄧㄚ」同音，結帳前出示證件即享外帶自取第二杯68折，若聚集四位各自對中「好料迪加」發音的手搖控，一齊到店結帳前出示證件，即可享四杯飲料免費喝，加碼外帶全面5折，上限為30杯。

星巴克全品項第二杯半價：3/14、3/15

圖／編輯攝影
圖／編輯攝影

星巴克白色情人節推出「Double the Love」，3/14、3/15活動當天到店購買購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味及冰熱飲料，第二杯即享半價，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

丹堤咖啡買一送一：3/14當天

圖／丹堤咖啡提供
圖／丹堤咖啡提供

丹堤咖啡於3/14當天祭出全品項大杯以上飲品「買一送一」，外帶限定，代表草莓季限定草莓拿鐵、草莓鮮奶茶等都是最佳嘗鮮時機。

西雅圖極品咖啡：3/14至3/18

西雅圖極品咖啡白色情人節飲品享優惠。圖／西雅圖極品咖啡提供
西雅圖極品咖啡白色情人節飲品享優惠。圖／西雅圖極品咖啡提供

西雅圖極品咖啡優惠活動於3/14開跑，截至3/18 每日07:00至20:00購買全系列同品項與大小的飲品，即享「第二杯半價」優惠，UberEats另有美式咖啡、拿鐵「買一送一」。

85℃：截至3/14

圖／85度C提供
圖／85度C提供

85℃全系列咖啡第二杯半價活動截至3/14，參與活動的品項含美式咖啡、海岩咖啡、招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、拿鐵咖啡、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰風味拿鐵、榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵共12種口味。提醒大家活動限門市現場購買、同品項同大小，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。

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