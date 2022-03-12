炎亞綸火火選物「開運聯名禮盒」　4款運勢植物ｘ草莓起司Kuchi餅乾幫你破水逆

最古錐的禮盒送禮自用兩相宜！炎亞綸品牌「火火選物」除了推出KuchiKuchi餅乾及一系列簡易調理包，最新攜手主打植栽、花藝的「參樓研製所」，打造開運聯名禮盒，以草莓起司Kuchi口味搭配可愛的多肉植物，讓大家一盆在手，人生4大指望升官、發財、健康、桃花輕鬆入手。

圖／火火選物提供 圖／火火選物提供

火火選物x參樓研製所「Kuchikuchi開運植栽禮盒」即日開賣，以4款運勢植物為理念，分別有「升官」的珊瑚大戟、號稱多肉界的「發財」聚寶盆的萬重山、招「桃花」的筒葉花月及「健康」的長壽花，不論是擺在家裡陽台、公司辦公桌還是臥室，都各有凈化空氣、招財等功效。

左圖／編輯提供、圖／編輯葉穎樂攝

全新禮盒售價599元，每盒附簡易工具、盆器與開運植栽，極簡版本只要將提供的發泡煉石、土壤及白石倒入水泥盆器，再將植物連膠盆一同放入即可完成DIY體驗。而每款開運植栽隨機出貨，大家彷彿收到好運盲包，開封才知道2022年專屬運勢，配上好評不斷的火火選物草莓起司Kuchi餅乾，視味覺一起逃離水逆期。

圖／編輯葉穎樂攝

圖／編輯葉穎樂攝

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