罐裝版「提拉米蘇」超吸睛！全台「5大必吃提拉米蘇」一次看

提拉米蘇一直是許多甜點控的最愛，尤其配一杯咖啡或飲料，時常作為咖啡廳下午茶的主打甜點之一。這回UDN小編特地整理全台五大好評「提拉米蘇」甜點，一起來看看吧！

Deux Doux crèmerie, pâtisserie & café

「Deux Doux crèmerie, pâtisserie & café」是一間位在台北市長春路的精緻咖啡廳，主要各式飲品與冰甜點，每人僅需低消300元就能享受一場午茶饗宴。尤其主打「冰點罐」的甜點料理更是吸引許多網友的注意，而招牌「提拉米酥」更是必吃的口味之一，採用馬斯卡彭乳酪冰淇淋配上沁透咖啡鑽石碎冰，再加上咖啡酒浸漬的手指餅乾與微苦可可巧克酥菠蘿，在罐中一口挖著一口簡直奢侈的享受，目前每罐售價190元，其他也會搭配節日或季節推出限定口味，快買來吃吃看！此店接受線上訂位，建議即早預訂。

臉書：https://www.facebook.com/DeuxDouxCremerie/

圖／Deux Doux Crèmerie, Pâtisserie & Café臉書粉專

Ratio Coffee Roasters

大片落地窗配上雪白工業風的文青建築，咖啡專賣、點心為輔的Ratio Coffee Roasters常常吸引路過消費者的目光，尤其設計戶外長椅區更增添繁忙都市中一點閒暇，不僅如此也有販售鹹食，可說是全方位面面俱到的咖啡廳。而店內販售的提拉米蘇可說是老闆娘的甜點初衷，透過不斷自製改良與研發，誕生出不死甜且咖啡香氣十足的人氣甜點，尤其採用滑順的卡彭乳酪層，增添濃郁的口感，是許多到店消費必吃的甜點之一。

臉書：https://www.facebook.com/RatioCoffeeRoasters/?ref=page_internal

圖／Ratio Coffee Roasters臉書粉專

Buonissimo 柏尼西蒙

南投埔里出美食。由來自義大利的Alessio Bordin與南投在地埔里人Kate因相愛而創立的提拉米蘇專賣店。有別於一般台式提拉米蘇，有著濃濃北義大利道地家鄉味的提拉米蘇，強調較濕潤的口感，且上層可可粉保證不加糖保持微苦的滋味，店家也建議「義式提拉米蘇」由上往下垂直挖取，才可以吃到多層次的風味喔。

臉書：https://www.facebook.com/BuonissimoTW

圖／Buonissimo 柏尼西蒙臉書粉專

FikaFikaCafe

由曾榮獲國際北歐杯咖啡烘焙大賽雙料冠軍的台灣人陳志煌先生，創立「FikaFikaCafe」的初衷就是希望踏進店裡的每一位顧客，都能享受到北歐式視覺、嗅覺、味覺的饗宴。雖店內主打咖啡，但是特色提拉米蘇也吸引許多人的目光，捨棄傳統撒上的可可粉，改使用烘焙出可可風味的咖啡磨成粉來取代，並撒上些許焦糖咖啡碎片，增添多層次風味。目前在台北有三家門市，詳情請上臉書粉專或官網查詢。

臉書：https://www.facebook.com/FikaFikaCafe/?ref=page_internal

圖／Fika Fika Cafe臉書粉專

Solidbean Coffee 硬豆咖啡

說到台中的提拉米蘇，一定會想到「Solidbean Coffee 硬豆咖啡」，原先只主專注咖啡研發，但透過翻轉味蕾與食物創作，打造出專屬硬豆的各式特色甜點，尤其剛從冰箱端出來的絕妙口感，絕對一吃就愛上，值得一提的是，該店提拉米蘇因為酒味較濃，也被稱作為「大人的甜點」！

臉書：https://www.facebook.com/solidbean/?ref=page_internal

圖／Solidbean Coffee 硬豆咖啡臉書粉專

圖／Solidbean Coffee 硬豆咖啡臉書粉專

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