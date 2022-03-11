快訊

南韓為何變心？進步派0.7%丟總統的敗北結構

大麥克塞滿冰箱！UNIQLO、麥當勞暫停俄國業務 民眾瘋搶畫面曝

罐裝版「提拉米蘇」超吸睛！全台「5大必吃提拉米蘇」一次看

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／Deux Doux Crèmerie, Pâtisserie & Café臉書粉專 圖右上／Buonissimo 柏尼西蒙臉書粉專 圖右下／Ratio Coffee Roasters臉書粉專
圖左／Deux Doux Crèmerie, Pâtisserie & Café臉書粉專 圖右上／Buonissimo 柏尼西蒙臉書粉專 圖右下／Ratio Coffee Roasters臉書粉專

提拉米蘇一直是許多甜點控的最愛，尤其配一杯咖啡或飲料，時常作為咖啡廳下午茶的主打甜點之一。這回UDN小編特地整理全台五大好評「提拉米蘇」甜點，一起來看看吧！

Deux Doux crèmerie, pâtisserie & café

「Deux Doux crèmerie, pâtisserie & café」是一間位在台北市長春路的精緻咖啡廳，主要各式飲品與冰甜點，每人僅需低消300元就能享受一場午茶饗宴。尤其主打「冰點罐」的甜點料理更是吸引許多網友的注意，而招牌「提拉米酥」更是必吃的口味之一，採用馬斯卡彭乳酪冰淇淋配上沁透咖啡鑽石碎冰，再加上咖啡酒浸漬的手指餅乾與微苦可可巧克酥菠蘿，在罐中一口挖著一口簡直奢侈的享受，目前每罐售價190元，其他也會搭配節日或季節推出限定口味，快買來吃吃看！此店接受線上訂位，建議即早預訂。

臉書：https://www.facebook.com/DeuxDouxCremerie/

圖／Deux Doux Crèmerie, Pâtisserie & Café臉書粉專
圖／Deux Doux Crèmerie, Pâtisserie & Café臉書粉專

Ratio Coffee Roasters

大片落地窗配上雪白工業風的文青建築，咖啡專賣、點心為輔的Ratio Coffee Roasters常常吸引路過消費者的目光，尤其設計戶外長椅區更增添繁忙都市中一點閒暇，不僅如此也有販售鹹食，可說是全方位面面俱到的咖啡廳。而店內販售的提拉米蘇可說是老闆娘的甜點初衷，透過不斷自製改良與研發，誕生出不死甜且咖啡香氣十足的人氣甜點，尤其採用滑順的卡彭乳酪層，增添濃郁的口感，是許多到店消費必吃的甜點之一。

臉書：https://www.facebook.com/RatioCoffeeRoasters/?ref=page_internal

圖／Ratio Coffee Roasters臉書粉專
圖／Ratio Coffee Roasters臉書粉專

Buonissimo 柏尼西蒙

南投埔里出美食。由來自義大利的Alessio Bordin與南投在地埔里人Kate因相愛而創立的提拉米蘇專賣店。有別於一般台式提拉米蘇，有著濃濃北義大利道地家鄉味的提拉米蘇，強調較濕潤的口感，且上層可可粉保證不加糖保持微苦的滋味，店家也建議「義式提拉米蘇」由上往下垂直挖取，才可以吃到多層次的風味喔。

臉書：https://www.facebook.com/BuonissimoTW

圖／Buonissimo 柏尼西蒙臉書粉專
圖／Buonissimo 柏尼西蒙臉書粉專

FikaFikaCafe

由曾榮獲國際北歐杯咖啡烘焙大賽雙料冠軍的台灣人陳志煌先生，創立「FikaFikaCafe」的初衷就是希望踏進店裡的每一位顧客，都能享受到北歐式視覺、嗅覺、味覺的饗宴。雖店內主打咖啡，但是特色提拉米蘇也吸引許多人的目光，捨棄傳統撒上的可可粉，改使用烘焙出可可風味的咖啡磨成粉來取代，並撒上些許焦糖咖啡碎片，增添多層次風味。目前在台北有三家門市，詳情請上臉書粉專或官網查詢。

臉書：https://www.facebook.com/FikaFikaCafe/?ref=page_internal

圖／Fika Fika Cafe臉書粉專
圖／Fika Fika Cafe臉書粉專

Solidbean Coffee 硬豆咖啡

說到台中的提拉米蘇，一定會想到「Solidbean Coffee 硬豆咖啡」，原先只主專注咖啡研發，但透過翻轉味蕾與食物創作，打造出專屬硬豆的各式特色甜點，尤其剛從冰箱端出來的絕妙口感，絕對一吃就愛上，值得一提的是，該店提拉米蘇因為酒味較濃，也被稱作為「大人的甜點」！

臉書：https://www.facebook.com/solidbean/?ref=page_internal

圖／Solidbean Coffee 硬豆咖啡臉書粉專
圖／Solidbean Coffee 硬豆咖啡臉書粉專

圖／Solidbean Coffee 硬豆咖啡臉書粉專
圖／Solidbean Coffee 硬豆咖啡臉書粉專

延伸閱讀：

拿坡里炸雞延長「買10送10」！還有肯德基「1元爽吃咔啦脆雞」

「爆量草莓蛋糕」超吸睛！「日月香草莓蛋糕」每日現場排隊秒殺必吃

咖啡廳 甜點 必吃 文青

相關新聞

罐裝版「提拉米蘇」超吸睛！全台「5大必吃提拉米蘇」一次看

提拉米蘇一直是許多甜點控的最愛，尤其配一杯咖啡或飲料，時常作為咖啡廳下午茶的主打甜點之一。這回UDN小編特地整理全台五大好評「提拉米蘇」甜點，一起來看看吧！

38元入手江鳥咖啡！村露品牌4大限時優惠，貝里斯草莓奶酒拿鐵70元喝得到

愛喝咖啡、喜愛健康零嘴的粉絲出列！村露國際旗下兩大品牌「江鳥咖啡RiverBird」、「The Chala蕎拉燕麥」主打職人精神製作的天然健康美味，配合女神節與白色情人節，於線上及門市推出限時優惠。包

星巴克優惠不中斷！白色情人節「一律第2杯半價」 Kate Spade聯名草莓透明玻璃瓶太萌

雖然國際婦女節優惠已落幕，但星巴克2022促銷絲毫不停歇。除了3/11全品項85折購物派對，星巴克趁著即將來臨的白色情人節，超前部署「全品項第二杯半價」快閃2天限定優惠，並攜手紐約時尚品牌Kate S

全家「義美鮮奶綠」升級回歸！33元開喝PABLO、伊藤久右衛門抹茶拿鐵　3大漸層綠聯名新品

抹茶控、奶茶迷準備衝全家便利商店！曾因湖水綠包裝風靡社群的「義美鮮奶綠茶」此次以更為深色質感的新模樣回歸，主打100%台灣茶葉及台灣生乳的濃醇級口感；而2022年超商也首度聯名打造「伊藤久右衛門抹茶拿

日本生吐司始祖「乃が美」初登場、總裁牛肉麵進駐！全台11家百貨新櫃＋美食整理包

3月以來已明顯可以感受到春日氣息，3月也正是百貨春季新櫃登場的季節，以下整理百貨春上市新進駐品牌，讓逛街又多了新樂趣。

可口可樂大漲6元！zero、雪碧、芬達、美粒果同步調漲

不少民眾喜愛的「可口可樂」確定4月1日要漲價了，包括旗下的可口可樂zero、雪碧、芬達、美麗果等皆同步調漲，業者表示，因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。