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38元入手江鳥咖啡！村露品牌4大限時優惠，貝里斯草莓奶酒拿鐵70元喝得到

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
品牌產品示意圖。圖／村露國際提供
品牌產品示意圖。圖／村露國際提供

愛喝咖啡、喜愛健康零嘴的粉絲出列！村露國際旗下兩大品牌「江鳥咖啡RiverBird」、「The Chala蕎拉燕麥」主打職人精神製作的天然健康美味，配合女神節與白色情人節，於線上及門市推出限時優惠。包含官網下殺7折、門市滿額贈限量咖啡、貝里斯巧克力與草莓奶酒拿鐵雙杯特價等，3月4大優惠一次看。

官網咖啡、燕麥「第二件38元」：截至3/13

蕎拉燕麥主打經典裸食燕麥脆片及纖女燕麥脆片。圖／村露國際提供
蕎拉燕麥主打經典裸食燕麥脆片及纖女燕麥脆片。圖／村露國際提供

活動期間至官網選擇女神節優惠，共有6類價格專區咖啡豆同價位「第二件38元」好康，另有限定限量組合，例如價值1800元的女神咖啡組只要838元，燕麥甜辣雙饗組特價499、現省300元。

門市全館消費滿2000元滿額贈：截至3/8至3/14

台灣咖啡系列。圖／村露國際提供
台灣咖啡系列。圖／村露國際提供

而3/8至3/14，位於嘉義及斗六的雙門市也同步推出滿額贈活動，只要全館消費滿2000元，即有機會獲得限量「隱藏版虎尾書香配方耳掛」或「西達摩掛耳包六入組」，贈完為止。除了中淺焙及中焙精品咖啡，六大產區台灣咖啡系列商品如典藏阿里山、玉山黑櫻桃、蜜香櫻都、頂級古坑黑鑽、台灣神木、經典寶島配方也是咖啡迷會愛的品項，趁著特價囤貨超適合。

門市「貝里斯巧克力、草莓奶酒拿鐵」兩杯特價：截至3/14

貝里斯巧克力、草莓拿鐵飲品。圖／村露國際提供
貝里斯巧克力、草莓拿鐵飲品。圖／村露國際提供

即日起至3/14為止，門市也特別打造採用人氣Bailey's奶酒調配而成的「貝里斯巧克力奶酒拿鐵」及「貝里斯草莓奶酒拿鐵」限定優惠，活動期間兩杯140元，一杯只要70元即可品嘗聯名新滋味。

歡慶開幕 線上抽美式咖啡機

除了兩家原有的門市，3/14起品牌三號店也即將落腳虎尾，為歡慶開幕特別推出隱藏版限定書香配方咖啡，一杯感受黑巧克力、焦糖、瓜子、茶香。而只要至在江鳥咖啡官方臉書留下開幕祝福及標註兩位好友，就可參與美式咖啡機抽獎活動，詳情以公告為準。

隱藏版限定書香配方咖啡。圖／村露國際提供
隱藏版限定書香配方咖啡。圖／村露國際提供

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