全家「義美鮮奶綠」升級回歸！30元開喝PABLO、伊藤久右衛門抹茶拿鐵　3大漸層綠聯名新品

抹茶控、奶茶迷準備衝全家便利商店！曾因湖水綠包裝風靡社群的「義美鮮奶綠茶」此次以更為深色質感的新模樣回歸，主打100%台灣茶葉及台灣生乳的濃醇級口感；而2022年超商也首度聯名打造「伊藤久右衛門抹茶拿鐵」、新推「Pablo起司抹茶拿鐵」，即日起還有限時第二件6折，等於平均一款30元喝得到，更新兼具顏值、高CP值的飲品地位！

圖／編輯葉穎樂攝

義美「鮮奶綠」繼2019年後新推典雅綠的新包裝，嚴選台灣清香茉莉綠茶，加入100%台灣生乳，強調生乳含量50%以上，不添加奶精及香料，香醇風味2.0有望虜獲鮮奶茶控的心，加熱喝更能凸顯茶香。新品即日起進駐全家便利商店，每盒40元，而義美門市截至3/22獨享「每盒35元、2盒65元」特價。

圖／編輯葉穎樂攝

而配合全家「三色春饗宴」主題，除了一系列新冰，首度登場的「伊藤久右衛門抹茶拿鐵」、「Pablo起司抹茶拿鐵」昨日低調新上架即已掀起討論度。多次與日本PABLO推出起司甜點的全家，此次新研發PABLO抹茶拿鐵，嚴選日本鹿兒島抹茶、丹麥起司，同樣標榜含乳量50%，編輯實際品嚐不會甜膩，溫順口感極為療癒，但奶香比抹茶味重，重度抹茶控可再自行斟酌。

圖／編輯葉穎樂攝

此外，攜手日本著名「伊藤久右衛門」獨家開發的抹茶拿鐵新品，採用京都抹茶粉製成，屬於正宗日式風味，乳含量超過50%，喉韻帶有些微抹茶苦味，有人反映感受得到香精味，但也有人喜愛其茶味尾韻。兩款單盒38元，即日起至4/5期間享第二件6折，平均一款30元喝得到，親民價超適合嘗鮮。

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