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一年只賣3天！GODIVA「手製草莓巧克力」白色情人節回歸，加碼限量GODIVA可可粉禮盒

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

GODIVA巧克力配草莓神組合！38婦女節後，將有3/14白色情人節緊跟在後，比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA趁著佳節打造4款禮盒即優惠，更限時3天帶著每年人氣超高的「手製草莓巧克力」回歸，加碼限量開賣「GODIVA可可粉禮盒」，作為情侶小禮或自用都超體面療癒。

金裝巧克力禮盒15顆裝原價1250元；片裝72%黑巧克力禮盒16片裝810元，圖／GODIVA提供
金裝巧克力禮盒15顆裝原價1250元；片裝72%黑巧克力禮盒16片裝810元，圖／GODIVA提供

GODIVA手製草莓巧克力為門市限定，主打在垂涎欲滴的新鮮草莓上，淋滿濃郁GODIVA巧克力，一口咬下感受最優雅甜蜜的滋味，每回登場都備受喜愛。今年品牌選在3/12至3/14限定開賣，全台共23家門市販售，至官網搜尋鮮製巧克力即可查詢。

Cube立方松露巧克力禮盒12顆裝1620元。圖／GODIVA提供
Cube立方松露巧克力禮盒12顆裝1620元。圖／GODIVA提供

白色情人節系列另有Cube立方松露巧克力禮盒、片裝72%黑巧克力禮盒，值得一提的是原價1250的「金裝巧克力禮盒15顆裝」，將於3/9至3/14祭出限時9折優惠，一盒坐享巧克力醬、果仁蓉、焦糖、香草及咖啡、花果香巧克力，一吃停不下來超過癮。

鮮製草莓巧克力2顆裝340元、6顆裝1020元。圖／GODIVA提供
鮮製草莓巧克力2顆裝340元、6顆裝1020元。圖／GODIVA提供

另外，巧克力鐵粉必懂的「GODIVA可可粉禮盒10入組」強調由GODIVA巧克力大師特調而成，一杯69元喝得到，親民價獨享醇厚口感，3/11至3/14期間於雲端超市Uber Eats優市限量販售，黃金單身族們不妨看準時間入手，免出門寵一寵自己！

GODIVA可可粉禮盒10入組699元。圖／GODIVA提供
GODIVA可可粉禮盒10入組699元。圖／GODIVA提供

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