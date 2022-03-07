全台10+「身分證優惠」吃喝玩住整理！姓名中1注音就打折、女性憑出生年免500住飯店

全台國民秀出你們的身分證！配合38婦女節，許多業者祭出了快閃優惠，今天編輯為大家盤點全台超過10家吃喝玩樂住宿的專屬促銷，不僅有對中身分證享免費升級大杯飲料、中2碼享握壽司吃到飽，還有秀出生年下殺3折住飯店等，經觀察數字有2、3的人可謂最大贏家，系列促銷懶人包一次看。

清水茶香：3/8一日快閃

清水茶香身分證優惠一日快閃。圖／清水茶香提供

「清水茶香」於女王節3/8推出一日專屬優惠，凡身分證對中3或8，至全台門市購買全品項飲品，即可中杯價免費升級大杯，每人限升級2杯，僅推出中杯量的品項則無法參與活動。

料杯杯：截至4/5

料杯杯身分證優惠截至4/5。圖／料杯杯臉書

「料杯杯」身分證優惠不間斷，即日起至4/5只要名字符合「ㄏㄠˇ」、「ㄌㄧㄠˋ」、「ㄉㄧˊ」、「ㄐㄧㄚ」任一同音字，即享外帶自取第二杯68折，集結4名分別與「好料迪加」同音的友人，同時到店則可爽喝4杯免費飲料，再加碼至多30杯的外帶全面5折價。另外，LINE會員截至3/8亦有門市飲料任選兩杯68折好康。

TEA TOP：截至3/13

TEA TOP「日月蘋安」原價55元、「108蘋香」58元。圖／TEA TOP提供

TEA TOP蘋果系列新品正式開賣，即日起至3/13若名字對中「ㄆㄧㄥˊ」同音字，購買「日月蘋安」或「108蘋香」，即享第二杯19元特價，截至3/31還能贈送爽貓吸管套「全品項5元折價券」，數量有限贈完為止。

涮樂和牛鍋物：截至3/31

「金箔龍蝦明太子炙燒和牛握」吃得到食用金箔。圖／涮樂和牛鍋物提供

早前引爆話題的「涮樂和牛鍋物」身分證優惠活動截至3/31，活動期間只要身分證字號有「2、3、8」任2碼，點選「極上和牛放題方案」全桌每成人加贈「金箔龍蝦明太子炙燒和牛握、炙燒烏魚子焦糖玉子握」各1貫，若點選「極上雙和牛放題方案」，則享「金箔黑松露炙燒和牛握壽司、金箔龍蝦明太子炙燒和牛握、炙燒烏魚子焦糖玉子握」吃到飽。

王朝大酒店Sunny Buffet：截至3/31

王朝大酒店自助餐廳「Sunny Buffet」祭出虎年與對應新的一年的身分證優惠。圖／王朝大酒店官網

王朝大酒店「Sunny Buffet」日前推出「2022福虎迎新好食光」，只要身分證字號含3個2、1個0，「2022」不必按照順序也可享75折開吃；1950年、1962年、1974年、1986年、1998年或2010年出生的虎年同享75折。

台南香格里拉：截至4/15

雅仕套房。圖／台南遠東香格里拉臉書專頁

五星飯店「台南遠東香格里拉」近期祭出一系列促銷活動，其中4/15前預訂，身分證有「4、5、6、7、8」任一數字，截至4/30不限平假日入住享85折優惠，5碼全中還能免費升等27坪雅仕套房，不適用日期以預訂網頁為準，房價需另加收10%服務費與5%稅金，每日限量供應，優惠無法併用。

承億文旅旗下6館：截至3/8

承億文旅墾丁雅客小半島房型示意圖。圖／承億文旅官網

為歡慶38婦女節，承億集團飯店品牌承億文旅集結6館推出「38有理！我來寵妳！」優惠專案，即日起至3/8使用官網線上或電話訂房、3/31前平日入住，即可憑出生年份最低3折入住並含早餐。此次有承億文旅淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島參與活動。

優惠為年滿18歲（含）的女性專屬，憑身分證隨出生年份分為6款折扣，民國31年（含）以前享3折、民國32至40年為4折、民國41至50有5折、民國51至60年6折、民國61至70年7折，民國71年（含）以後則有8折。房費以當日房價再折扣而非官網定價，每房每晚最低免一千，四人房則是以雙人房折扣後金額再加1000元，活動房每日數量有限，售完為止。

高雄義大皇家酒店：截至3/31

高雄義大皇家酒店推出「擁抱邊緣人」住宿優惠安慰獎，只要身分證末2碼為27組加碼券未中獎者，可享27折住宿優惠。圖／義大皇家飯店提供

高雄義大皇家酒店長壽的邊緣人住宿優惠尚未結束，截至3/31只要身分證末2碼對中05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94或99，週一至週四入住豪華雙人房每晚特價3000元並附早餐，平均每人1500元即可展開優先旅遊。

加碼｜劍湖山世界：截至3/31

劍湖山世界優惠汽、機車都適用。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界3月祭出「歡樂自駕遊，就愛劍湖山」活動，截至3/31凡車牌號碼上對中「2、3、9」任一碼，車上每人只要299元，機車至多優惠2人，汽車至多4人。提醒大家同一車牌當日無法重複使用，活動要騎或開車至劍湖山世界主題樂園方享優惠，優惠不與其他優惠併用，團體及遊覽車亦不適用。

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