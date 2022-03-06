「38婦女節優惠」4大超商＋手搖咖啡盤點！7-11、清原芋圓買一送一，姓名同音免費喝

為歡慶3/8婦女節，各大品牌都推出了女王級優惠。今天編輯為大家盤點8大限時好康，其中4大超商有買一送一、第二件半價好康，星巴克下殺38折，人氣手搖清原芋圓也推出8款飲品買一送一，還有姓名對對碰飲料免費喝等，讓全民喝促銷咖啡、飲品同歡。

7-11

圖／7-ELEVEN提供

7-11精選「濃萃美式、拿鐵、現萃茶英式紅茶」同品項買一送一，活動截至3/8，冷熱不限，但不開放寄杯。

全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家便利商店除了好咖日單品咖啡買六送六，即日起至3/8也推出「全品項第二杯半價」優惠，而引爆話題的霜淇淋新口味截至3/7也有隨買跨店取優惠，快閃5支168元讓粉絲嘗鮮。

萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富則推出了咖啡系列全品項第二件7折優惠，截至3/8都能喝一波，3/14至全台門市現場購買大杯拿鐵，則有同品項買一送一。

OKmart

圖／OKmart提供

OKmart此次選擇焦糖風味拿鐵、摩卡拿鐵為主角，3/7至3/9期間享中杯或大杯任選第二杯半價，巧克力控喜愛的歐維氏醇濃可可飲亦有第二件5折。

清原芋圓

圖／清原芋圓官方臉書

清原芋圓攜手Uber Eats推出專屬優惠，即日起至3/8只要購買「原味茶」系列，即享買一送一，包含熟成紅茶、茉香綠茶、四季青茶、輕焙米香烏龍、冬瓜冰茶、冬瓜青茶、冬瓜綠茶及古早味紅茶，最低一杯20元就喝得到。門市則推出了原味茶「免費加蜜凍」好康，數量有限兌完為止。

料杯杯

圖／料杯杯臉書

料杯杯即日起至3/8推出飲料任選兩杯68折，加入LINE會員即可獨享好康。而截至4/5品牌也加碼姓名對對碰，只要名字符合「ㄏㄠˇ」、「ㄌㄧㄠˋ」、「ㄉㄧˊ」、「ㄐㄧㄚ」同音，結帳前出示證件即享外帶自取第二杯68折，成功集結四位分別對中「好料迪加」各一發音的好友，同時到店結帳前出示證件，即可享四杯飲料免費喝，加碼外帶全面5折，上限為30杯。

TEA TOP

圖／TEA TOP提供

TEA TOP日前搶先開賣兩款蘋果系列新品，3/7至3/13凡名字符合「ㄆㄧㄥˊ」同音字，購買「日月蘋安」或「108蘋香」，即享第二杯19元特價，截至3/31則限量贈送爽貓吸管套「全品項5元折價券」。

星巴克

圖／星巴克提供

星巴克3/7至3/8推出WOWmen's Day活動，活動期間購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，即享第二杯38折優惠。

延伸閱讀：

．麥當勞第2件5折＋早餐7折！5大速食「外送優惠碼」 披薩現折百元、漢堡王買1送1

．「五星Buffet吃到飽」3月買1送1！盤點4大飯店自助百匯超殺優惠