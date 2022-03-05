迷客夏「Gentle Bones聯名杯套&帆布袋」免費送 CoCo鮮榨柳丁原汁手搖開賣
手搖迷新品、限量聯名周邊請收！迷客夏即將於3/7推出兩日限定抽獎活動，完成指定簡易步驟，即有機會免費獲得聯名新加坡創作才子Gentle Bones超限量周邊；而CoCo全新「用力C」柳丁系列飲品即日起開賣，搭配蜜香凍或西谷米，讓粉絲準備滿口療癒。
迷客夏近期為新加坡音樂天才Gentle Bones與R&B女神Julia吳卓源合作的單曲《摩登愛情》打造同名飲品，於新加坡推出焦糖味升級的盧哈娜紅茶系列及聯名周邊，並特別為台灣的粉絲打造好禮活動。3/7至3/8 23:59期間，只要按讚迷客夏官方臉書並完成簡單任務，即符合抽獎資格，3/9當天將公告幸運兒，共3名可坐收極限量的「Gentle Bones 聯名杯套」與帆布袋，另有7名可帶走杯套黑或白色潮流款設計的飲料提袋，帶出門超時尚。
另一連鎖飲料店CoCo嚴選台灣柳丁，敲掉採用HPP技術100%原汁原味鮮榨呈現出新品，加入綠茶成為清爽的基底，不僅可以吸收滿滿維他命C，隨喜好選擇爽口的西谷米「用力C谷溜溜」或滑順蜜香凍加料成「用力C搖搖凍」，即可享受不同口感的飽足滋味。兩款飲品即日起全台陸續上市，中杯60元、大杯70元。
延伸閱讀：
．貓奴快進貢！「清心福全x黃阿瑪的後宮們」新聯名，27款杯身＆口罩繩免費送
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言