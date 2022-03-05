迷客夏「Gentle Bones聯名杯套&帆布袋」免費送　CoCo鮮榨柳丁原汁手搖開賣

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／迷客夏提供、CoCo提供
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手搖迷新品、限量聯名周邊請收！迷客夏即將於3/7推出兩日限定抽獎活動，完成指定簡易步驟，即有機會免費獲得聯名新加坡創作才子Gentle Bones超限量周邊；而CoCo全新「用力C」柳丁系列飲品即日起開賣，搭配蜜香凍或西谷米，讓粉絲準備滿口療癒。

圖／迷客夏提供
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迷客夏近期為新加坡音樂天才Gentle Bones與R&B女神Julia吳卓源合作的單曲《摩登愛情》打造同名飲品，於新加坡推出焦糖味升級的盧哈娜紅茶系列及聯名周邊，並特別為台灣的粉絲打造好禮活動。3/7至3/8 23:59期間，只要按讚迷客夏官方臉書並完成簡單任務，即符合抽獎資格，3/9當天將公告幸運兒，共3名可坐收極限量的「Gentle Bones 聯名杯套」與帆布袋，另有7名可帶走杯套黑或白色潮流款設計的飲料提袋，帶出門超時尚。

圖／CoCo提供
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另一連鎖飲料店CoCo嚴選台灣柳丁，敲掉採用HPP技術100%原汁原味鮮榨呈現出新品，加入綠茶成為清爽的基底，不僅可以吸收滿滿維他命C，隨喜好選擇爽口的西谷米「用力C谷溜溜」或滑順蜜香凍加料成「用力C搖搖凍」，即可享受不同口感的飽足滋味。兩款飲品即日起全台陸續上市，中杯60元、大杯70元。

圖／CoCo提供
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