必勝客43折再送200元、1元肯德基&麥當勞！「228連假優惠」美食買1送1，6大速食乃至星巴克都有

228連假全台終於迎來好天氣，大家趁晴天出遊之際，別忘收下餐飲優惠，用小資美食升級假日旅程。今天為大家盤點6大速食如必勝客、肯德基、麥當勞、漢堡王、21風味館、拿坡里最新好康，另有港式點8號、美式FRIDAYS、韓式Isaac吐司及星巴克咖啡等，完整大家吃喝玩樂之旅。

必勝客：截至3/8

必勝客最新推出的優惠券下殺43折。圖／PK雙饗卡APP活動截圖

必勝客透過PK雙饗卡APP推出會員限定好康，其中包含「個人雙享餐券（個人披薩＋紙包筆管麵）」4套888元、個人披薩券83折起，最划算的則有「鬆厚大披薩券」經典口味6或8個下殺43折。而即日起至3/8，只要購買或兌換任一隨饗券，即可獲得「滿千折100元」現金抵用券，每位會員兌券、買券可各領一次，代表最高可同時獲得200元回饋，3/30前發送至APP會員帳戶中。

肯德基：截至2/28

肯德基「新春開運優惠券」。圖／肯德基提供

而肯德基近期也新推「新春開運優惠券」，截至2/28只要選擇「預訂快取」，即享指定品項「加1元多一件」，包括大份勁爆雞米花、4塊上校雞塊、中份香酥脆薯，均可享加1元多1件，折扣相當於買一送一；若購買任一款桶餐則享咔啦脆雞「1元」加購價；入手XL套餐則1元多一份小薯。不僅如此，原價441元的「7塊咔啦脆雞」也同步推出限時優惠價299元，現省142元，優惠代碼為40337。

麥當勞：截至3/22

麥當勞「虎年開春優惠券」。圖／麥當勞提供

麥當勞「虎年開春優惠券」截至3/22，其中「加1元多1件」方案有人氣4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風，還有大飲、經典美式咖啡、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶也適用，另有「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」等陪大家一起用優惠抗漲。

漢堡王：3/31

漢堡王優惠券。圖／漢堡王提供

漢堡王最近一波優惠券多達54款優惠，可吃到3月底，共有漢堡買一送一、點心買一送一、第二份半價、超值選、個人超省餐、雙人激省餐、早餐優惠7大類型，經典小華堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡統統適用。

21風味館：2/28

21風味館2/28為止推出愛的分享週優惠。圖／21風味館臉書專頁

配合統一企業「愛的分享週」優惠，截至2/28只要至21風味館購買2人香草烤半雞分享餐，即可免費獲得一份「香草烤半雞」，原價600元特價378元，現省222元。而活動期間單日單筆結帳金額222元(含以上)，且結帳時提供會員電話或會員條碼刷讀，還能加碼就參加鑽戒抽獎活動，吃雞也有機會帶走高級鑽戒。

拿坡里炸雞：截至3/2

拿坡里炸雞買十送十。圖／拿坡里官網

拿坡里炸雞店新春好康持續開跑中，3/2為止凡購買10塊辣味雞腿桶，即送10隻蔥香蒜辣口味的招牌雞翅，原價729元售價499元，省下230元。

FRIDAYS：截至2/28

TGI FRIDAYS春季打造新菜單。圖／開展餐飲集團提供。

美式餐廳TGI FRIDAYS最新推出連假優惠，截至2/28只要出示官方臉書指定貼文畫面，即享當日限定買一送一。2/26及2/27為「點整份豬肋排、送七分熟沙朗牛排乙份」，2/28則為「炭烤豬肋排買一送一」，每桌每次至多買二送二。不僅如此，即日起至3/6，凡至官方抽獎貼文完成兩個簡易步驟，即贈價值1000元的餐券，預計3/11抽出3名幸運兒。

Isaac：截至2/28

Issac限時新品「MVP金牌脆蝦條」配美式咖啡，每套售價199元。圖／Isaac提供

號稱「韓國美而美」的Isaac為當地人氣吐司專賣店，而配合連假，品牌也於即日起至2/28推出新品「MVP金牌脆蝦條」配美式咖啡套餐「套餐買一送一」優惠。

點8號：截至3/31

點8號整個3月都有指定港式茶飲買一送一。圖／點8號提供

以蒸籠推車港點虜獲粉絲的「點8號」趁著連假推出新菜「港式麻辣鴨血煲」、聯名阿一鮑魚的「老火鮑魚雞腿麵」、「剝皮辣椒香腸蒸飯」，而2/28為止點選任一主餐，即可享一籠「愛老虎油造型包」加購價38元。而3/1起至3/31到店消費不限金額，一律享港式特調「黑糖啵啵厚奶、翡翠紅柚綠茶、爆檸鮮冰茶、爆檸凍檸蜜」買一送一。

COLD STONE：截至2/28

COLD STONE新品冰淇淋春櫻莓戀、粉戀QQ。圖／COLD STONE提供

COLD STONE配合春季推出粉嫩視覺的櫻花系冰淇淋，而即日起至2/28還有「PEACE&LOVE幸福日」買一送一活動，至全台門市任選兩杯大杯冰淇淋，即可一杯價吃兩杯，不包含脆餅、桶裝。

星巴克：截至3/1

星巴克獨家攜手foodpanda推出買一送一優惠。圖／foodpanda活動圖

星巴克情人節數位體驗截至今（2/26能抽），多款類型優惠一律最晚可兌換至2/28，而截至3/1只要透過foodpanda訂購大杯那堤、美式，其中一杯由星巴克招待。

加碼：怡客咖啡

怡客咖啡推會員日買一送一。圖／怡客咖啡提供

本土發跡的老字號連鎖咖啡品牌「怡客咖啡」日前宣佈全年不漲價，並將每月25日設為「怡客會員日」，代表2/25、3/25直到12/25當天都能享咖啡及全飲品買一送一好康。2022年品牌也預告將攜手知名餐廳打造聯名餐點，預計第二季推出全新概念店，屆時質感咖啡廳又有新選項。

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