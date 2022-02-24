全台「ㄆㄧㄥˊ」友身分證拿出來！3折爽喝TEA TOP蘋果新品　集章送驚喜包＋抽飯店住宿券

呼叫全台「ㄆㄧㄥˊ」友們！連鎖手搖店TEA TOP最新帶著2款蘋果新品及新活動登場，2/25起搶先於指定門市開賣，3/7起正式上市後則加碼促銷，名字有蘋、萍、平、屏、評等的民眾，連7天可用第二杯19元特價開喝，另有集滿3點獲驚喜包、抽價值超過5000元的雙人住宿券好康，喝手搖附帶好康別錯過。

圖／TEA TOP提供

TEA TOP近期聯手爽爽貓推出可愛聯名杯身，最新春季版搭配粉嫩櫻花更應景，而品牌也首推營養價值豐富的蘋果手搖，「日月蘋安」果茶嚴選日月潭紅茶混搭富士蘋果製成的果醬，調配出酸甜新風味，每口還能吃得到新鮮爽口的蘋果丁；而「108蘋香」則以鎮店招牌108茶王輕焙烏龍為茶湯，調入蘋果醬及蘋果本尊，喝起來味道更加醇厚，額外加料寒天味道更升級。

圖／TEA TOP提供

兩款飲品即將於2/25優先於全台32家特許加盟店試賣，每杯嘗鮮價45元，而3/7正式開賣價格則為「日月蘋安」55元、「108蘋香」58元。

配合新品登場，3/7至3/13只要名字中有「ㄆㄧㄥˊ」字，購買「日月蘋安」或「108蘋香」，即享第二杯19元特價，相當於第二杯直接下殺3折；而截至3/31則限量送爽貓吸管套「全品項5元折價券」。

圖／TEA TOP提供

值得一提的是，品牌3/1起特別推出「爽與你出遊趣」集章活動，只要購買蘋果新品即能領取一張集章卡並蓋章，集滿3間不同門店的專屬印章，並將集章卡寄回品牌總部，即可獲得市價超過120元的驚喜禮包，內含蘋果新品88折優惠券、香氛卡，若集滿4個印章則加碼爽貓限定明信片免費送，限量100份、贈完為止。

不僅如此，活動也準備了抽獎活動，參與集章即有機會帶走「Mariposa Bistro蝴蝶餐廳」500元抵用金，或3份最大獎台中「文點紅旅」雙人房住宿券，屆時至台中旅遊住宿行程免煩惱。

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