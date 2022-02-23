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日香Niko bakery「鐵觀音巧克力生吐司」新登場　超Q白色情人節禮盒免費送！

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
niko bakery吐司品項由創辦人吳羽傑攜手台灣知名烘焙職人武子靖研發而成。圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供
niko bakery吐司品項由創辦人吳羽傑攜手台灣知名烘焙職人武子靖研發而成。圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供

吐司控全新嘗鮮清單準備更新！近幾年全台掀起生吐司熱潮，而台灣就有本土創立的超人氣日式吐司「Niko bakery日香高級吐司專賣店」，憑藉濕潤口感的美肌生吐司收穫一票鐵粉。品牌此次超前部署2022年白色情人節，推出限定新口味「鐵觀音巧克力生吐司」，指定送禮還贈超精美禮盒，讓人美得想獨享。

圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供
圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供

在台北以「微笑吐司餐車」發跡的Niko bakery日香生吐司，最大標誌為可愛少女吃吐司的LOGO，品牌強調選用最優質的天然食材，採直接發酵法、講究工序，製成媲美少女美肌般的細緻、清爽口感。

圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供
圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供

除了招牌原味「niko日香」、可感受奶油香氣的「genki元氣」與限量版黑糖冬瓜口味，品牌最新力作首推「鐵觀音巧克力生吐司」，採用法國Opera歌劇NO.1巧克力，嚴選世界頂級單一品種的可可生豆，搭配醇香鐵觀音磨成粉末，一起揉製出最新版美肌生吐司，一次感受巧克力及茶香的醇厚風味，沾點水放入烤箱後的酥脆口感，則躍升另一款內行饕客才懂的風味。

圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供
圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供

不僅如此，日香也釋出隱藏版好康，即日起至3/14，只要購買鐵觀音巧克力美肌生吐司，告知工作人員指定送禮，即可免費獲得繽紛可愛的日香禮盒，純白盒身配著亮眼的彩色少女萌度升級，亦讓收禮的人幸福加倍，數量有限，贈完為止。

無法到台北的人也不必難過，即日起只要至日香官網訂購，即享「生吐司冷凍宅配」，3至5天內即可收到，免出門坐享美味更便利。冷凍吐司無須退冰，按照步驟蒸烤數分鐘，即可還原剛出爐的輕盈軟Q感，在家DIY最優雅下午茶

圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供
圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供

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