一次吃到10種迷你甜點！ 京都百年茶舖「伊藤久右衛門」品嘗春日櫻花風情 2／26限量推出

創建於1832年，已有190年歷史的京都．宇治「伊藤久右衛門」，在日本海外的第一家分店-台北店，現正推出限量手工櫻花甜點，還有期間限定的草莓季，邀請大家來品嘗甜滋滋的春天風情。

圖／台灣伊藤久右衛門粉專

拜訪過日本喫茶店、茶舖的人都知道「芭菲」這項甜點，它又叫「百匯」，是一種在透明玻璃高腳杯裡、放入許多食材的綜合性甜點，一次就能有多重享受，這款甜點被百年老店-伊藤久右衛門搬來台北，限量推出「櫻花莓戀上生果子芭菲」，同時可以吃到抹茶冰淇淋、香草冰淇淋、日本櫻花糖、搭飛機來台的抹茶仙貝、寒天、抹茶凍、白玉、草莓麥片、白豆沙、鮮奶油等10種迷你甜點。

圖／台灣伊藤久右衛門粉專

2/26起推出第二波櫻花季，還加入由另外一家日式甜點店「三日月空間」手工特製抹茶內餡的「櫻花金糰上生菓子」，只要品嘗「櫻花上生菓子春遊會」，就有機會拿到限量加贈的櫻花吊飾(剩餘數量請電洽)。

「伊藤久右衛門」的每款甜點都藏著日本職人深厚的功力，能同時品嘗到脆、滑不同口感，還有日式豆沙的入口即化，以及享受到櫻花、草莓、招牌抹茶等甜點外，店家還提供熱呼呼的焙茶幫顧客解膩，簡直是超值享受。需注意的是，不提供訂位或預定餐點的服務，不快點手刀排隊，慢來的話就吃不到限量甜點囉！

圖／台灣伊藤久右衛門粉專

圖／台灣伊藤久右衛門粉專

注意事項：

．假日用餐時間為60分鐘，平日用餐時間為90分鐘，入座開始計時

．低消每人一份＋10%服務費，只收現金、無刷卡服務

．不提供訂位或預定餐點

．草莓餐點販售狀況，需視每日草莓進貨量供應

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