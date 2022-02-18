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子彈蓮霧用喝的！ 鶴茶樓新鮮現打「蓮霧蘭香綠茶」 整顆蓮霧入手搖，第二杯半價開喝
鶴茶樓再度發揮創意，推出市面上顯少見的時令水果茶「蓮霧蘭香綠茶」，新鮮現打把整顆蓮霧入手搖，將於2/23(三)開賣上市，並祭出一日限定「第二杯半價」優惠活動，飲料控開揪嚐鮮喝喝看。
鶴茶樓春季限定「蓮霧蘭香綠茶」，嚴選色澤艷麗、果肉豐厚又清甜的「高雄子彈蓮霧」，打成細緻的蓮霧冰沙，再配上清香的蘭香綠茶，喝得到口感綿密、滋味淡雅、色澤粉嫩的當季時令水果茶。
以滿滿的新鮮蓮霧、與綠茶製作的「蓮霧蘭香綠茶」，成分單純、冰量固定，中杯售價60元、大杯售價70元，可選擇正常.半糖.微糖，活動期間每日限量推出。
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