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鶴茶樓新鮮現打「蓮霧蘭香綠茶」 第二杯半價

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
鶴茶樓新鮮現打「蓮霧蘭香綠茶」。圖／鶴茶樓提供
鶴茶樓新鮮現打「蓮霧蘭香綠茶」。圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓再度發揮創意，推出市面上顯少見的時令水果茶「蓮霧蘭香綠茶」，新鮮現打把整顆蓮霧入手搖，將於2/23(三)開賣上市，並祭出一日限定「第二杯半價」優惠活動，飲料控開揪嚐鮮喝喝看。

鶴茶樓新鮮現打「蓮霧蘭香綠茶」。圖／鶴茶樓提供
鶴茶樓新鮮現打「蓮霧蘭香綠茶」。圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓春季限定「蓮霧蘭香綠茶」，嚴選色澤艷麗、果肉豐厚又清甜的「高雄子彈蓮霧」，打成細緻的蓮霧冰沙，再配上清香的蘭香綠茶，喝得到口感綿密、滋味淡雅、色澤粉嫩的當季時令水果茶。

以滿滿的新鮮蓮霧、與綠茶製作的「蓮霧蘭香綠茶」，成分單純、冰量固定，中杯售價60元、大杯售價70元，可選擇正常.半糖.微糖，活動期間每日限量推出。

鶴茶樓新鮮現打「蓮霧蘭香綠茶」。圖／鶴茶樓提供
鶴茶樓新鮮現打「蓮霧蘭香綠茶」。圖／鶴茶樓提供

蓮霧蘭香綠茶(中)NT$60｜(大)NT$70。圖／鶴茶樓提供
蓮霧蘭香綠茶(中)NT$60｜(大)NT$70。圖／鶴茶樓提供

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