鶴茶樓新鮮現打「蓮霧蘭香綠茶」 第二杯半價

螞蟻人預備！好市多熟食區冰淇淋及冰沙因大份量親民價及限定口味，每回上市都吸引粉絲打卡，而本次新推兩款冰品「泰式奶茶冰沙」、「哈密瓜霜淇淋」同樣受到熱議，全新哈密瓜口味被給予好評，泰奶冰沙則因口感和甜度

2022-02-16 15:00