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一年喝爆千座101大樓　這款國民飲料成網友「外送必點」關鍵字

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image source: freepik（示意圖）
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文／羅文芳

變化多樣的手搖飲受到台灣民眾熱愛，使飲料市場商機無限，尤其在疫情間宅經濟爆發，日前國內兩大外送平台Uber Eats與foodpanda也陸續公布國人最愛的咖啡品牌與品項，其中「奶茶」成為民眾最愛飲料，平均一年可以喝掉超過一千座的101大樓。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查相關網路外送飲料討論，可以看到「疫情」期間，網友們更加依賴外送平台，除了「優惠」是選購關鍵，「台北」因為人口集中，成為外送飲料一級戰區，此外，從熱門關鍵字也反應出外送平台訂單數據「奶茶、咖啡、紅茶」成為眾網友最愛的三大飲料。

▲外送飲料熱門關鍵字中，網友最關注「優惠」，其中「奶茶、咖啡、紅茶」成熱門品。

▲外送飲料熱門關鍵字中，網友最關注「優惠」，其中「奶茶、咖啡、紅茶」成熱門品項。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》（分析區間： 2021/02/17 - 2022/02/16 ）

台人外送熱門餐點、咖啡店家有哪些？外送平台數據大公開

根據foodpanda公布的2021年訂單數據，計算出前三大熱門餐點，「奶茶」不但成為台人最愛，也是不分南北的訂單之冠，其次是甜不辣跟鍋貼，另外疫情間「健康餐」訂單量翻倍成長，顯示民眾健康意識抬頭。

Uber Eats也整理出「外送咖啡飲品排行」，以時間來區分的話，早上5點到8點前以黑咖啡居多，其他時間是拿鐵，整體量則是各佔一半，店家部分則是由路易莎拿下冠軍，其次是85度C跟CAFE!N。

（延伸閱讀：連鎖咖啡聲量排行榜

image source: freepik（示意圖）


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021/02/17 - 2022/02/16。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『外送飲料』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1  熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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