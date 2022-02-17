萬波「金萱珍波粉」新品「限時22元」開喝！半杯珍珠、波霸與粉粿一次滿足快衝

知名手搖飲「萬波島嶼紅茶」先前因應元宵節推出的「薑汁紅白小湯圓 」受到不少的好評迴響。日前又公布推出「金萱珍波粉」新品，珍珠、波霸與粉粿三種配料一次滿足，還有限定日只要一杯22元，快把握機會準備手刀買起來。

圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供

萬波島嶼紅茶這回推出的「金萱珍波粉」，顧名思義以回甘不苦澀的金萱青茶作為基底，並混合了經典三種配料，包含珍珠、波霸與粉粿，一口回甘一口配料的多層次口感，絕對會愛上。萬波也強調嚴選的金萱青茶來自本土台灣南投的紅心茶葉，有特殊的奶香氣是這款茶葉受歡迎的原因之一。

圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供

除了「金萱珍波粉」，原茶「金萱青茶」也將於2月18日（五）於全台門市開賣，外送平台也會同步上架販售喔。另外萬波也驚喜推出「20220222」優惠活動，「金萱珍波粉」當日2月22日只要特價22元，每間門市只有限量100杯喔，手刀筆記搶先喝一波吧！

圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供

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