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好市多新推「泰奶冰沙、哈密瓜霜淇淋」銅板價超大杯　嘗鮮避雷吃法報你知

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／IG@__soda77__授權
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螞蟻人預備！好市多熟食區冰淇淋及冰沙因大份量親民價及限定口味，每回上市都吸引粉絲打卡，而本次新推兩款冰品「泰式奶茶冰沙」、「哈密瓜霜淇淋」同樣受到熱議，全新哈密瓜口味被給予好評，泰奶冰沙則因口感和甜度掀熱議，有興趣嘗鮮的人可按照評價避雷去。

好市多全新打造「泰式奶茶冰沙」、「哈密瓜霜淇淋」，其中最高話題的泰奶冰沙一杯只要49元，但大部分人表示甜度破表，讓正宗泰奶控表示夠甜才算真正的泰奶，「很甜感覺很道地，連顏色都合格耶」。然而已嘗鮮的人指出負評與甜度無關，而是口感及香氣與泰奶有出入，形容如感冒糖漿，亦有人建議可加水稀釋或等冰塊融化再喝。

圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

另一款「哈密瓜霜淇淋」評價則較為溫和，超大杯69元至少有兩人份，哈密瓜專屬香氣足，也不會覺得化學味道重。但一人獨享仍會過於甜膩，推薦可選擇多人分食，達到最佳賞味階段，平分相對也更划算，一舉兩得，近期到好市多可參考囉！

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