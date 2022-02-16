炎亞綸手搖店「茶明載波」鍋煮奶茶買一送一！加奶酪更懂喝，開幕優惠限時2天

炎亞綸創立的手搖品牌「茶明載波」自2020年11月登場累積好口碑，除了純茶、千次奶蓋系列為鎮店必喝，今年還變身「全台唯一鍋煮奶茶專賣店」，經過籌備試賣期，確定於2/19開幕。品牌首兩日推出買一送一好康，加碼驚喜扭蛋送3款好禮，搭配全新電台風格店裝，可謂台中最新獨家亮點。

圖／茶明載波官方IG

「茶明載波」由4款頂級鍋煮鮮奶茶領軍新菜單，包含喝得到獨特椰香的「絨韻鍋煮」、清爽碳培款「茶王鍋煮」、龍眼木與焦糖香交織的「香妃鍋煮」及兩款綜合版「茶王香妃鍋煮」，咀嚼控另有加入芋圓及法式奶酪的品項可選擇，其中「絨韻奶酪鍋煮」大大升級濃醇度，備受粉絲激推。

圖／IG@77777_sunshine授權

由於工序複雜，鍋煮奶茶每日限量100杯，售完為止。不過配合開幕慶，「茶明載波」開幕期間特別加開數量，並祭出限時買一送一活動。2/19至2/20當天只要至茶明載波現場點購鍋煮奶茶，並出示官方Line好友，即可獲得一張「鍋煮奶茶分享券」且享一次扭蛋機會。

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扭蛋機獎項含炎亞綸語音留言畫、火火選物聯名KuchiKuchi餅乾組及U Talk品牌帽，若當日扭蛋機內獎項抽罄，則僅贈鍋煮奶茶分享券。提醒大家每人每次消費無論購買杯數，僅贈送一張鍋煮奶茶分享券、享一次扭蛋機會。而2/22起至3/31期間，可憑分享券到店兌換一杯中杯絨韻鍋煮奶茶，每人每次消費僅限兌換一杯。

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除了難得的買一送一活動，精美新店裝也是朝聖必拍場景，招牌亮燈後夢幻不已，原本的大型菜單則蛻變成電台造型的打卡區，質感時尚指數大躍進。值得一提的是，由於茶明載波目前只在台中設有唯一一家分店，讓粉絲敲碗希望能至北部展店，而炎亞綸近期實際也曾回應網友，表示目前正在搜尋台北店鋪，代表北區鐵粉們可以盡情期待就近喝到限定美味的那天囉！

茶明載波 鍋煮奶茶專賣店

地址：台中市西區美村路一段143號

優惠活動：2/19至2/20購買購買鍋煮奶茶，出示官方Line好友贈一張鍋煮奶茶好友分享券、享驚喜扭蛋機會一次

圖／茶明載波官方IG

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