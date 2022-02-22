「草莓季Ｘ白色情人節」6款精選　奶油慕斯草莓塔、草莓達克瓦茲 給你滿滿的戀愛滋味

戀愛草莓季節又來啦~大家可能會以為草莓在過完年就會被摘光光，其實草莓季節是從11~隔年4月底左右才結束！不但是女生必吃的療癒甜品，也是送禮的好選擇。

即將來臨的紀念日不知道怎麼討另一歡心？送上在冬日陽光生長的飽滿草莓，絕對讓另一半感到幸福爆棚！來看看ReadyGo幫你精選的草莓美食吧～

｜多茄米拉－小草莓塔

來點法式浪漫～由法式小塔製成五種不同口味的草莓內餡，綿密鮮奶油慕斯帶來甜而不膩的口感，飽滿大湖草莓ｘＱ彈麻糬在口中爆發的幸福，人氣九宮格草莓塔滿足草莓控一次咬下所有甜滋味～

嚴選法國天然食材讓人吃得安心，補充滿滿維他命C外，粉嫩的質感燙金禮盒也深受女性喜愛，送禮直接加分到破錶，網友評價也超高稱「2022最犯規的甜品」呀！

圖片來源／多茄米拉FB官網

｜有點秋商行－達克瓦茲禮盒

今年有點秋商行推出一系列可愛感十足的草莓達克瓦茲禮盒，是喜愛旅行的老闆在旅途中找尋靈感後，研發出獨特草莓歐式甜品，讓你的味蕾被自製義大利果醬、香醇草莓奶霜淹沒吧~

圖片來源／Pinkoi 有點秋商行

而達克瓦茲口感比一般馬卡龍多了點蓬鬆感，甜度也較低，女生愛不釋手外，不吃甜的的男生也很適合喔！

圖片來源／有點秋食物工作室FB官網

｜大目農田－霸王蜜香草莓

想要爽快品嚐一大顆甜甜草莓嗎！細心種植在網室高架的大目農田草莓公主來見大家啦～高品質控管不受塵土、腐爛、蟲害騷擾，每一顆都生成嬌熟細嫩的大草莓，一打開就散發出濃濃的牛奶果香，咬一口嬌嫩多汁的外層，衝擊而來蜜香口感，清甜美味就像初戀般～跟愛人一起品嚐超有氣氛哦！

圖片來源／大目農田FB官網

｜貳房苑LivinGreen－酸甜佳人草莓酒

貳房苑LivinGreen特別推出季節限定DIY草莓釀酒，食材通通幫你準備好，帶著輕鬆愉快的心情來～將自己的情感放入酒甕中封起，釀造出有溫度的有機草莓酒吧！滑順的酸甜口感、酒精濃度也不高，喜歡微醺別錯過啦！

可愛幽默的講師教大家製作、傳授草莓有趣小知識外，還有機會品嚐到不同草莓飲品呦～快拎著另一半來增加生活情趣，記得一定要先預約不然搶不到呀～

圖片來源／貳房苑LivinGreen FB官網

｜奕式布蕾－草莓可可布蕾捲

早上來一塊蓬鬆草莓布蕾派配上熱可可～開啟美好的一天吧！內餡以諾曼第奶油搭配台灣小農鮮奶為基底、烘烤後帶出香草麵皮的清香氣息，再加上廚師靈巧技術讓草莓果粒保持水潤感而不會太乾甜，切下的每一塊都享受到厚實的草莓果肉。

圓滾滾的外型特別受人喜愛，口感也特別柔軟，一不小心就讓人吃完一整條啊～

圖片來源／奕式布蕾 FB官網

｜淡果香－綜合野莓果乾

每天加班熬夜，肌膚頻頻出狀況嗎？光靠外在保養是不夠的，讓淡果香總合野莓果乾拯救你的內在美！無添加防腐劑以低溫烘烤方式保留莓果原有營養，獨立包裝設計讓繁忙的你可以隨時來上一杯。

莓果類含有大量花青素可以抗氧化及增加代謝，給平常攝取水份不足、想戒手搖飲的朋友一個好選擇，精緻的野莓花園外包裝送禮超適合，快來一起散發好氣色吧～

圖片來源／Pinkoi 淡果香

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