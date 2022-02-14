萬波元宵節請喝「薑汁紅白小湯圓」　用吸的湯圓手搖一日快閃免費送

一年一度元宵節即將於2/15登場，連鎖手搖萬波島嶼紅茶推出「薑汁紅白小湯圓」，將熟悉的紅白小湯圓變身手搖杯，更祭出一日快閃優惠，只要當天到店消費滿額100元，即可免費兌換一杯「薑汁紅白小湯圓」，讓大家在飲料店也能可完成一家團圓、諸事圓滿的祈福心願。

圖／萬波提供

萬波新品「薑汁紅白小湯圓」主打選用老薑現煮而成的薑汁，再加入顆顆紅白小湯圓，倒入手搖杯攜帶更方便，用吸管即可吃到軟Q的湯圓滋味。而2/15當天只要到全台萬波門市消費滿額100元，即享一杯「薑汁紅白小湯圓」，每間門市數量有限，送完為止。

圖／可不可熟成紅茶提供

另外，可不可熟成紅茶攜手春浪音樂節共同推出聯名主題音樂杯身，除了活動主視覺款式，還加碼四組人氣表演團體的經典歌曲，讓大家拿到手搖也能串聯旋律與青春故事，包含八三夭「想見你想見你想見你」、告五人「披星戴月的想你」、TRASH「終究還是因為愛」、老王樂隊「我還年輕我還年輕」，即日起正式上市。

春浪音樂節本屆以「進山洞進山動」主題，首度進駐台中山裡，3/5至3/6舉辦為期兩天的跨界露營及市集音樂活動，可不可也會以活動主題打卡杯身現身，加入品牌官方社群完成指定任務，還有機會獲得2022年春浪音樂節的活動門票，免費體驗大自然的戶外音樂饗宴。

延伸閱讀：

．超夢幻「草莓粉紅漢堡」少女心爆發！蕃茄村3款新品情人節開賣

．不早排隊吃不到！高雄最夯古早味「芋頭麻糬」超大顆只要25元