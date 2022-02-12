「咖啡買一送一」8家情人節優惠！7-11、全家超商爽喝兩杯，星巴克加碼88折&送櫻花杯

開工一周後即將換來西洋情人節，除了早前與大家分享的手搖優惠，今天精選8大咖啡好康，超商、星巴克、路易莎、摩斯漢堡統統有，讓大家限時喝爆買一送一，單身族也能把握機會一杯價爽喝兩杯，時間、方法快筆記。

7-11

7-11西西里風檸檬氣泡咖啡。圖／7-ELEVEN提供

配合情人節活動，7-11即日起至2/14於門市推出4大人氣飲品買一送一促銷，包含「CITY CAFE熱濃萃美式咖啡」、特大杯「西西里風檸檬咖啡」、CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶，讓咖啡控能提神，喜愛冰淇淋紅茶和珍奶的粉絲也不落單。

此外，OPEN POINT「行動隨時取」同步祭出限定組合價優惠，熱贅沢八女抹茶拿鐵、熱巧克力可可歐蕾「任選13杯特價520元」、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶「11杯特價520元」、CITY TEA現萃茶經典純奶茶／奶青可「任選15杯特價520元」、CITY PRIMA精品拿鐵「10杯特價520元」，截至6/30都來得及兌換。

全家便利商店

全家便利商店Let’s Café特濃系列。圖／全家便利商店提供

全家便利商店延續開工福利，即日起至2/13凡於門市購買Let’s Café特濃美式咖啡，即可獲得一張「特濃美式兌換券」，正好於2/14至2/18開放原店兌換。此外，截至3/8若購買「私品茶」或單品咖啡還能獲得櫻花杯身，「私品茶」隨杯再附「好茶杯杯抽」杯貼，最高有機會享「單杯1元」特價，超狂銅板價快試手氣。

萊爾富

萊爾富。圖／萊爾富提供

萊爾富咖啡除了有截至2/13的買30送33限定優惠，截至3/8若購買大杯美式咖啡，還能免費獲得指定款式麵包，買一送一早餐瞬間搞定。

星巴克：情人節數位體驗（截至2/26、兌換至2/28）

星巴克最新數位體驗最晚兌換至2/28。圖／星巴克數位體驗實測截圖

星巴克「PERFECT BLEND完美組合」活動持續進行中，凡至網頁完成數位體驗，簡單三個步驟即可領取優惠券，輕鬆領取「全品項好友分享」、「巧克力系列/瑪奇朵系列飲料大杯以上折30元」、「全品項飲料第二杯半價優惠(限大杯以上同品項)」等優惠。每款優惠限獲券日+2天內兌換，兌換時間為11:00-20:00，數位體驗抽到2/26為止，截至2/28能兌換。

星巴克限量櫻花玻璃杯組滿額贈。圖／星巴克官網

此外，星巴克也加碼推出新的優惠，2/14活動當日到店購買指定情人節商品組合，即享88折優惠；2/16至2/18活動期間單筆消費金額滿1200，即可免費獲得春櫻玻璃對杯組乙組，贈品以門市現貨為主，不累贈，數量有限贈完為止；而限時3天憑星巴克LINE、IG、臉書官方帳號指定畫面截圖，活動期間原價點購大杯(含)以上鹹焦糖綿雲瑪奇朵、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖綿雲冷萃/氮氣冷萃咖啡，每杯即可享新品「綿雲系列」30元嘗鮮優惠乙次。

Flash Coffee

FLASH COFFEE買一送一活動持續開跑中。圖／FLASH COFFEE提供

Flash Coffee日前新推聯名「鮮乳坊」的「小農濃慾花生拿鐵」、「小農純真芝麻鮮乳」，即日起至2/15凡點購兩款新口味即享同品項買一送一，還有「冬瓜雪冠茶咖啡」、「閃電萃茶」同步參與活動，一人一杯超療癒。而截至3/31，鮮奶控也可「不加價升級」小農鮮乳，週週都有指定品項可以0元升級優質特A級生乳。

摩斯漢堡

摩斯漢堡情人節推出咖啡組合價。圖／摩斯漢堡官網

摩斯漢堡APP最新推出MOS安心取優惠，指定飲品及澳式黑咖啡獨享買8送8。而2/14起每日早上10:30後也有組合價，熱摩斯奶茶與大杯摩斯咖啡99元，原價120元現省21、2杯摩斯咖啡搭配澳洲TimTam巧克力餅乾則有199元優惠價，現省56元。

路易莎

路易莎咖啡「咖啡特快車」首波共有160家門市開通服務。圖/路易莎咖啡提供

路易莎近期全新打造「咖啡特快車」，讓黑卡會員尖峰時間也能免排隊快取咖啡，而2/14至2/28也獨享9折優惠，特定品項包含路易莎「美式黑咖啡」、「莊園級美式」、「咖啡拿鐵」、「莊園級拿鐵」、「小農經典拿鐵」、「完美日曬耶加雪菲」、「曼巴」等七款熱門咖啡。

西雅圖極品咖啡

西雅圖極品咖啡情人節買一送一。圖／西雅圖提供

西雅圖極品咖啡特別於2/14祭出一日專屬全品項飲品買一送一，當天早上07:00起至晚間20:00至全台分店凡購買同品項、大小的飲品，即可享有買一送一，惟休息站門市不參與活動。而透過UberEats訂購美式咖啡、拿鐵也有買一送一，8家門市限定。

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