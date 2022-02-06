全家咖啡買1送1、萊爾富買30送33！四大超商「開工優惠」　7-11第2杯半價能寄杯

開工準備一杯價喝兩杯！2022春節連假一轉眼已快結束，各大品牌都已準備好限時優惠，以安撫大家上班的心情。除了晶華飯店買一送一、超前部署的超過30家開工優惠，編輯也最新整理了4大超商好康讓大家一次看，小資族們現在即可動動手指搶便宜囉！

全家便利商店：2/6、2/7

年後開工，全家將於2月6、7日連續2天推出Let’s Café經典特濃美式、特濃拿鐵買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

全家便利商店開工小確幸選擇Let’s Café「經典特濃美式、特濃拿鐵」為主角，即日起至2/7可透過全家APP「隨買跨店取」訂購享「大杯買一送一」，最高現省65元，每位會員每人限購一組，兌換期限至4/30。

而2/6一日限定的好咖日則依舊為中杯「單品拿鐵、單品美式」買六送六，每位會員限購一組，開放兌換至5/31。

7-11：2/6至2/22

圖／7-ELEVEN官方臉書專頁

7-11開工祭出CITY CAFE、現萃茶、CITY PEARL珍珠「全品項第二杯半價優惠」，代表熱銷款經典美式、黑糖珍珠撞奶等都適用。此外，只要採用OPEN POINT行動隨時取訂購，活動也開放同品項寄杯，優惠飲品於3/31前兌領即可。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

而人氣極高的草莓啤酒也搭配「珍愛草莓季」推出好康，2/7至3/9期間凡購買指定草莓啤酒「任選3件88折」、草莓飲料或零食或巧克力則有「任選2件8折、3件77折」，多達80款草莓限定商品參與活動。

另外，截至2/6的行動隨時取限定組合促銷持續進行中，包含CITY CAFE大杯拿鐵咖啡21杯特價888元、CITY CAFE濃萃美式咖啡25杯特價888元、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡20杯特價888元等，每日限量的CITY CAFE大杯美式咖啡買8送8則已火速售罄。

萊爾富：2/7至2/13

1月22日補班日不憂鬱，萊爾富於Hi-Life VIP App「整買零取」推出大杯美式咖啡、拿鐵咖啡同品項買2送2的快閃優惠。圖／萊爾富提供

萊爾富開工咖啡優惠長達一周，2/7至2/13凡購買大杯美式或拿鐵，即享「咖啡同品項買30送30」，若使用HiPay付款再加碼3杯免費送，限門市超值購，使用期限至8/31，超適合上班族揪團囤貨開喝。

OKmart：2/7限定

OKmart推出OK CAFÉ開工日單日限定優惠活動，2月7日（周一）當天全台門市大杯莊園級美式咖啡、莊園級拿鐵可享同品項買6杯送6杯。圖／OKmart提供

OKmart配合開工日則推出一日專屬銅板優惠，2/7當天至全台門市購買「大杯莊園級美式咖啡或拿鐵」即享第二杯10元超殺價，惟需要使用悠遊卡結帳。而活動期間另有大杯莊園級美式咖啡、莊園級拿鐵可享「同品項買六送六」，聯名款「歐維氏—醇濃可可飲」則有中杯第二杯半價。

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