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萬波「芋頭鮮奶」重磅回歸！5大必喝芋頭手搖飲一次看

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop臉書粉專 圖右上／清原芋圓-台北信義吳興店臉書粉專 圖右下／麻古茶坊macu臉書粉專
圖左／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop臉書粉專 圖右上／清原芋圓-台北信義吳興店臉書粉專 圖右下／麻古茶坊macu臉書粉專

芋頭是許多人必吃的料理，做成甜點或鹹食都各有愛好者，近年也不少手搖飲業者推出許多與芋頭有關的系列手搖飲。UDN小編整理5大有推出「芋頭系列」的手搖飲品牌，芋頭控快收藏起來吧！

萬波島嶼紅茶

萬波引以為傲的「芋頭系列」飲品正式回歸了，從芋頭鮮奶再到「紫米芋芋椰奶」統統都有，尤其紫米芋芋椰奶採用檳榔心芋頭製成綿密的芋泥，再融入鮮奶與椰漿，最後再配上紫米、芋圓與波霸配料，滿滿多層次口感絕對必喝。現在即日起全台門市正式開賣，現在消費滿100元，即可獲得一份紅包袋，送完為止喔。

臉書：https://www.facebook.com/wanpotea.com.tw

圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop臉書粉專
圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop臉書粉專

圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop臉書粉專
圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop臉書粉專

清原芋圓

本身就主打芋頭的甜湯與手搖品牌「清原芋圓」，推出的芋頭鮮奶有四款，包含芋頭鮮奶綠、芋頭鮮奶露(西米露)、芋頭鮮奶波波與芋見泥真好，尤其熱門的芋頭鮮奶波波更受消費者喜愛，經典芋頭搭配招牌小芋圓簡直絕對，而且保證吃得到Ｑ彈的小芋圓與紮實顆粒的芋頭，最後以芋頭鮮奶綠茶作為基底，濃郁的口感絕對是芋頭控必須喝的手搖飲。

臉書（各分店有自己的臉書粉專）：https://www.facebook.com/ChingYuanWuXin26

圖／清原芋圓-台北信義吳興店臉書粉專
圖／清原芋圓-台北信義吳興店臉書粉專

麻古茶坊

麻古茶坊過去以各種果粒茶與芝芝系列為名，不過其芋泥波波鮮奶與芋泥波波布蕾絕對是號稱必喝的飲品之一，吃得到超細緻濃郁口感的大甲芋頭，配上Q彈的小珍珠與芋圓，不論是做冰的或是做溫的都很適合。

臉書：https://www.facebook.com/macu2008.tw

圖／麻古茶坊macu臉書粉專
圖／麻古茶坊macu臉書粉專

大苑子

想到大苑子都會想到赫赫有名的「鮮榨系列」，是許多想喝天然飲品消費的手搖飲選擇之一，不過先前推出的「許慶良芋頭鮮奶系列」獲得網友一致好評，包含芋頭鮮奶、芋頭鮮奶綠、MINI芋圓芋頭鮮奶、MINI芋圓鮮奶茶與芋頭鮮奶金飽飽等五種芋頭系列飲品，小編個人推薦「MINI芋圓芋頭鮮奶」，吃得到超Ｑ彈芋圓與入口即化的芋頭泥，非常好喝。

官網：www.dayungs.com

圖／大苑子臉書粉專
圖／大苑子臉書粉專

鮮芋仙

以台式甜湯為名的鮮芋仙，主打各種變化的芋圓湯品，過去曾蔚為風潮，只要想到甜湯就會想到鮮芋仙的芋圓。近年不斷推陳出新，也開始推出一系列的手搖杯飲料，而芋頭奶茶、芋頭鮮奶與芋芋仙草奶茶也是熱門飲品。值得注意的是各家分店可能因為地區與更新會有不同的品項，建議還是到門市查閱喔。

臉書：https://www.facebook.com/meetfreshtaiwan/?ref=page_internal

圖／鮮芋仙臉書粉專
圖／鮮芋仙臉書粉專

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