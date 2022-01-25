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喝手搖能招財！可不可x廣天宮「開運五財幣」聯名周邊開賣，再送小人退閃護身護＆優惠

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯攝影、可不可熟成紅茶提供
圖／編輯攝影、可不可熟成紅茶提供

手搖飲跨界聯名再刷新！為歡慶2022金虎年，連鎖飲料品牌創新聯手台灣廟宇推出活動，除了迷客夏與台南百年武廟的線上求籤，可不可熟成紅茶也規劃了開運周邊，攜手台中「廣天宮」財神開基祖廟1/27起開賣聯名錢母幣串，再加碼免費贈送「開運招財、小人退閃符令店卡」，官方LINE即日起還能享互動遊戲體驗優惠，手搖迷先去碰碰運氣！

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

可不可首度與台中廣天宮財神開基祖廟合作，特別推出「招茶納虎開運五財幣」，以新年招財錢母為發想設計，打造質感灰黑色的開運保平安幣串，背面則有對應各路財神手持法器圖符。而喜氣的包裝也將可不可茶罐化作財神廟，加入發財樹圖騰意象，象徵「招茶納福」。

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

此外，品牌也同步設計兩款護身護，藉由台中廣天宮1400餘年歷史財神開基老祖趙公明加持的手寫符令，分別有亮橘「招財版」與深藍「小人版」符令店卡，讓大家2022年喝手搖也能招財招貴人、遠離小人。秘寅黑版「招茶納虎開運五財幣」1/27起開賣、售價298元，而開運招財小人退閃符令店卡也將當日起同步免費發送，數量有限贈完為止。

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

不僅如此，若加入可不可官方LINE，也可參與互動主題遊戲，輕鬆點擊即可加入線上「可不可五財廟」，人氣品項如白玉歐蕾、麗春紅茶等紛紛化身各路可愛版財神，幸運的話還有機會領取數位發財金優惠，即日起天天都能玩，粉絲手機拿出來先開運一波。

圖／可不可體驗遊戲實測截圖
圖／可不可體驗遊戲實測截圖
圖／可不可體驗遊戲實測截圖
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